El estado provincial solventó costosa cirugía a paciente que padecía fibroma

Compartir











Catalina González es uno de los tantos casos que a diario valoran las atenciones gratuitas recibidas desde el sector público; en este caso se trata de un procedimiento quirúrgico realizado en el Hospital de la Madre y el Niño. La mujer de 36 años, contó que no tiene obra social y que al ser una cirugía costosa no podía afrontar los gastos en un centro privado.

En una entrevista con los medios la paciente comentó que “antes de llegar a este hospital recorrí muchos lugares y me llegaron a pedir hasta 32000 pesos para realizarme la intervención quirúrgica que acá me realizaron totalmente gratuita”.

“Al no tener obra social me veía con las manos atadas porque la suma de dinero que me pedían es mucha y ahora no puedo pagar esa barbaridad, a pesar de que necesitaba realizarme esa intervención para recuperar mi calidad de vida que se había visto disminuido por el fibroma que tenía en mi útero”, continuó.

Comentó que llegó hasta el servicio de ginecología de ese hospital buscando respuestas “y sinceramente solo puedo decir cosas buenas porque desde la primera vez que me atendieron fueron muy amables; una vez que me realizaron mi historia clínica, empezamos con todos los estudios que también me los realizaron en este hospital sin costo alguno”.

“Aún me estoy recuperando y vengo periódicamente a hacerme mis curaciones pero gracias a Dios todo salió bien y no tuve ninguna complicación de ningún tipo. Sabemos de la difícil situación que está atravesando el país por todo lo que está aconteciendo a nivel económico y al tener un problema de salud que sabes que sí o sí tenés que solucionar porque no se puede esperar es desesperante, más aún cuando ya recorriste otros lugares y te piden 32 mil pesos para curarte, dinero que no es fácil de conseguir”, dijo.

Concluyó expresando “cuando vivis este tipo de situaciones es cuando comprendes el valor que tiene la salud pública gratuita y al alcance de todos. Que todos tengamos acceso a este tipo de atenciones es justicia social, es algo que no se puede expresar con palabras, solo puedo decir que estoy más que agradecida a todos los que hacen posible que en Formosa las personas no estemos desamparadas en temas de salud, como fue mi caso”.