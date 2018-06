Fuerte promoción a lo valioso de ser donante voluntario de sangre

Compartir











Desde el Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” y el Centro Provincial de Hemoterapia celebraron este jueves 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre.

La doctora Griselda Noemí Salinas, responsable del mencionado Centro Provincial de Hemoterapia, explicó que “este 14 de junio estamos celebrando el Día Mundial del Donante de Sangre en conmemoración de Karl Landsteiner, que fue quien descubrió los grupos sanguíneos, hecho a partir del cual la hemoterapia dio un vuelvo importantísimo”.

En efecto, el gran logro de este patólogo y biólogo austríaco es el descubrimiento y tipificación de los grupos sanguíneos. Se le concedió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1930.

“Lo que queremos transmitir en todas las charlas y actividades que hacemos es la importancia de los donantes voluntarios, a los que llamo nuestros pequeños héroes porque con media de tiempo que entregan para donar sangre pueden llegar a salvar hasta tres o cuatro vidas”, dijo.

Remarcó que “de cada donación de sangre, que son 450 mililitros que no influyen, no tienen ninguna contraindicación, no dejan ninguna secuela, no engordan, ni adelgazan, ese sachet se separa en componentes: por un lado, el paquete globular, las plaquetas, el plasma fresco, o sea que se puede llegar a salvar hasta tres o cuatro vidas”.

Consultada sobre los requisitos para donar sangre, la doctora Salinas detalló que “toda persona sana puede donar”, indicando que “por ley tienen que ser de entre 18 y 65 años de edad, pero un menor de 16 o 17 años que quiera donar lo puede hacer con la autorización de un adulto. Un mayor de 65, con un certificado médico de su doctor de cabecera que avale su estado saludable, también lo puede hacer”.

“Arrancamos por lo principal, que es la voluntad de donar sangre. Después se hace una entrevista, se lo pesa, se toma la presión, es decir, extremamos los cuidados del donante voluntario porque queremos que la donación sea un acto gratificante, una buena experiencia, ya que queremos que vuelvan”, finalizó.