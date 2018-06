El diputado Vera expuso los extremos contrastes del PJ y el gobierno nacional

Compartir











El diputado provincial Rodrigo Vera expuso con meridiana claridad los extremos contrastes, sustentados en lo ideológico, entre el peronismo y el neoliberalismo imperante en el gobierno nacional. Exhorto a la gente a tener en claro lo que piensa cada sector, para advertir las actuales dificultades de la mayoría de llegar a fin de mes. “Notamos que algunos, casi con vergüenza nos cuentan que votaron a esta opción nacional y hoy están muy desilusionados ante todas las mentiras, ante la verdadera estafa electoral”. Sostuvo que “esta traición a la confianza también es aplicable a Cambiemos sucursal Formosa, que prometieron un cambio para mejor y que iban a pelear por la provincia, pero son los principales defensores del tarifazo nacional, especialmente el senador (Luis Naidenoff) por la minoría que cuando viene a la provincia deja atrás ese discurso y culpa a la empresa local”.

En esa línea Vera incluyo al ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, señalando que “el principal defensor de la quita de retenciones, que desfinancia a las provincias y municipios es también formoseño, que ahora se muestra preocupado por los sojeros de la Pampa Húmeda cuando durante dos años se olvido de los productores de su provincia”.

Advirtió que estos dirigentes representan un pensamiento “elitista, de exclusión y que nada tiene que ver con Formosa, y están por ejemplo en sintonía con la gobernadora de Buenos Aires quien dijo que los pobres no llegan a la universidad”, para lamentar: “Cuando desprecio a la educación pública y a la capacidad de los más humildes”.

Trazo un parangón del pensamiento exteriorizado por la mandataria bonaerense con una “famosa frase de un militar que participo en 1955 del golpe al general Perón, quien dijo: Sepan que esta revolución se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero”

Es la misma revolución que fusilo un 9 de junio en un basural de José León Suarez a civiles peronistas”.

Aquí clarifico que “hoy es diferente porque llegaron con los votos”, aunque dejo en claro que “el pensamiento es el mismo”, de ahí que subrayo la importancia de conocer la ideología de cada sector, ya que es indicativo de lo que harán”. Sobre todo exhorto a prestar atención a quienes dicen no tener ideología, que son los que pretenden ocultar lo que harán y que no se sepa cómo piensan”.

Expuso que “en eso radica la principal diferencia que el PJ tiene con los neoliberales, para quienes la desigualdad es natural, la justifican, piensan en un país para pocos. Para nosotros el principal obstáculo a vencer es la desigualdad”. En tren de señalar las marcadas diferencias entre el PJ y los liberales de Cambiemos que “para ellos es una gran noticia volver al FMI, lo festejan públicamente”, afirmando que “para nosotros es una pésima decisión porque implica perder soberanía nacional, arrodillarnos y someter a más ajustes al pueblo, porque si hay algo que le falta a la receta del Fondo es el ingrediente de le gente, de los más necesitados”.

“En definitiva, la principal diferencia en el pensamiento es el rol del pueblo y sus derechos. Para ellos la grandeza de la nación se consigue a costa del sufrimiento del pueblo, quien tiene que aguantar los tarifazos, la pérdida del valor de su salario, de sus jubilaciones y sus derechos. Para nosotros la grandeza de una nación se construye con un pueblo feliz; y primero un pueblo feliz para que tengamos si una nación grande, el resto son solo mentiras”, reflexiono el legislador.

La lealtad

De todas maneras destaco que “en Formosa seguimos trabajando sin arriar las banderas históricas: independencia económica, soberanía política y justicia social”, para exhortar a valorar en toda su dimensión “tener una provincia desendeudada, continuar con las obras, seguir invirtiendo en educación y salud, aun pese a los recortes nacionales”.

Sostuvo que “todos estos logros no son fruto de la casualidad ni del marketing, sino el resultado de un proyecto político que se llama modelo formoseño y que tiene un conductor de sobrada valentía como el doctor Gildo Insfran”.

Afirmo que en Formosa “para los peronistas ser leales al pueblo es ser leales al proyecto político que transformo nuestra realidad y a su conductor elegido por la soberanía del voto popular”, dejando en claro que “la lealtad al igual que el amor, se tiene o no se tiene, no hay medias tintas, no se ama a medias, eso son solo versos”.

Concluyente expuso optimista que “podemos seguir mirando el futuro con esperanza porque hay un pueblo unido, leal, con la energía de los jóvenes empujando hacia adelante, la experiencia de los mayores para no errar el camino y la fortaleza de las mujeres formoseñas, verdaderas guardianas de este modelo”.

Mojón histórico

Califico de histórica la jornada del jueves 8 por el congreso nacional del peronismo, dejando en claro que no solo para el PJ, sino que tenía ese carácter de histórico para todo el pueblo argentino, porque “la única manera de dejar atrás estas políticas de exclusión, de ajustes y de hambre, es edificando un proyecto superador para que rija los destinos del país el año que viene. Y quedara en la historia que ese primer mojón lo puso un formoseño, lo puso Gildo Insfran”.

Finalizo destacando que “en los momentos más difíciles se notan los verdaderos liderazgos, las verdaderas lealtades a los intereses del pueblo. Y fue justamente en este momento tan delicado, con amenazas de todo tipo sobre el campo nacional y popular, que nuestro gobernador tomo el toro por las astas y convoco a un congreso partidario con un rotundo éxito”, señalando que al conclave “acudieron dirigentes de todo el país para caminar juntos nuevamente hacia un futuro mejor”.