Dengue: Pese al frio exhortan a “no bajar la guardia”

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia insisten en la necesidad de no bajar los brazos en la prevención del dengue, zika y chikungunya.

“No debemos perder la continuidad de las acciones contra el Aedes aegypti; cada vecino debe continuar evitando los criaderos de los mosquitos en sus domicilios, ya que esto es una tarea que se debe adquirir como un hábito. Periódicamente, por los menos cada dos días revisar los patios, descacharrizar cada elemento que allí se encuentre, sobre todo en los días posteriores a las lluvias o lloviznas, muy típicas de estos meses”, expresó el Dr. Mario Romero Bruno, epidemiólogo a cargo de la Dirección de Epidemiología de la cartera sanitaria provinicial.

Como medida importante recomendó“no dejar ningún recipiente, no importa el tamaño, con agua limpia porque el mosquito puede depositar allí sus larvas e invernar hasta que las temperaturas suban más de 14 grados y eclosiona en ese momento”.

“No podemos bajar los brazos en ningún momento ni estar tranquilos porque para que el mosquito no se reproduzca debe existir una temperatura de menos de 14 grados durante más de 15 días y en nuestra zona eso no es usual, por lo tanto, el trabajo preventivo debe ser cotidiano y a conciencia”, insistió Romero Bruno.

Viajeros

Señaló que“este fin de semana largo los viajeros que salgan de la provincia y viajen a Asunción deben tener presente la importancia del uso del repelente durante toda su estadía en el país vecino -Paraguay-, ya que allí hay circulando por el momento el serotipo 1 y serotipo 4 lo cual ya produjo más de 14 muertos en Paraguay; en un momento circulo el serotipo 2 pero en estos momentos no lo está haciendo”.

También el epidemiólogo -agregó- “hay actualmente casos registrados de Chikungunya, en algunos barrios de Asunción, en Formosa no tenemos ningún caso registrado, por lo tanto es fundamental que las personas que viajen al vecino país tomen todos los recaudos necesarios para no infectarse, no solo por esa persona sino también para que al volver a nuestra provincia traiga consigo la enfermedad y propagarla a otras personas”.

Finalmente Romero Bruno explicó “En el caso de presentar algún tipo de síntomas que puede hacer sospechar de algunas de estas enfermedades no automedicarse y consultar al profesional de la salud para que este determine cuál es la conducta a seguir. Esto también es muy importante porque esto nos ayuda a tomar otras medidas de prevención que se realiza cuando existe un caso sospechoso que es ir al domicilio, bloquear el virus, a través de las fumigaciones, rociados y descacharrizados, en esa casa y 9 manzanas alrededor, lo cual nos ayuda también a que en el caso que haya otra persona portando el virus no se transmita fácilmente”.