Plantean a Salud de Nación cumplir con entrega de vacunas e insumos

Compartir











Los jefes de las aéreas de Inmunizaciones de todo el país suscribieron un documento dirigido a los ministros de Salud de las provincias en el que denunciaron la discontinuidad en la provisión de vacunas y materiales descartables que padecen desde el año pasado.

El pronunciamiento fue suscripto días atrás por los representantes de 23 jurisdicciones, inclusive aquellas en las que gobierna Cambiemos, como CABA, Corrientes, Jujuy y Mendoza. La provincia de Buenos Aires fue la excepción.

“La denuncia de los profesionales de la salud se produjo, además, en un contexto alarmante, puesto que recrudeció el riesgo cierto de reintroducción del sarampión en el país –una enfermedad erradicada en 2000–, se diseminaron casos de fiebre amarilla por todo el continente –en Argentina ya provocó dos muertes– y se demoró el inicio de la vacunación antigripal para los grupos de riesgo”, se expuso.

Los mismos señalaron que “durante todo el 2017 no contamos con las dosis planificadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente de los niños de 3 y 5 meses y de los adolescentes de 11 años; incluso en muchas provincias la vacunación en este grupo etario directamente no se realizó. En el año en curso la situación se agrava porque se agregan para vacunar los niños de 15 meses y a marzo de 2018, algunas provincias continúan con la misma situación y otras recibiendo cantidades mínimas que impiden ejecutar cualquier planificación proyectada. En muchas jurisdicciones la situación no se limita únicamente a la vacuna antes mencionada sino también a vacunas como la triple viral, la triple bacteriana, Hepatitis B, las vacunas contra el VPH, rotavirus, antirrábica y Sabin bivalente”, expuso el pronunciamiento dado a conocer por la Defensoría del Pueblo.

Y justamente el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, denunció que “el Gobierno Nacional está desmantelando el Programa Nacional de Inmunizaciones, comenzaron a cerrar vacunatorios y a no entregar las vacunas y descartables en tiempo y forma. Hoy tenemos menos vacunas y menos coberturas, por lo que la gente se empieza a enfermar”.

Encima advirtió que “una diputada del oficialismo propone que las vacunas no sean obligatorias, haciendo referencia a una iniciativa de la legisladora Paula Urroz, quien postuló esa idea el año pasado y recibió el rechazo de hasta sus propios colegas de bloque”.

Institucionalmente desde la Defensoría del Pueblo se planteo al ministro de Salud de Nación, Dr. Adolfo Rubinstein que “se actualice el marco normativo para asegurar la obligatoriedad de las vacunas en todo el país, ampliando la importancia de la inmunización no solo a los niños como establece la ley vigente sino haciéndola extensiva a todos los integrantes de la familia”.

Por ello es que a través de la actuación 1550/18 se intimó al funcionario nacional antes nombrado, “a que provea en el menor tiempo material posible todas las vacunas necesarias a la provincia de Formosa, especialmente las dosis de vacuna BCG y Antiamarilica más los insumos descartables necesarios para su colocación”; no es posible que la vacunación antigripal se haya retrasado por culpa exclusiva de las Autoridades Nacionales y siendo que las Sociedades Científicas recomiendan iniciar antes de la llegada de los primeros fríos para asegurar inmunidad a los grupos de riesgo la vacunación para quienes deban recibirla”.

El Defensor señalo que “si no tenemos una respuesta del ministro de Salud de Nación, acudiremos a la Justicia Competente, puesto que se está poniendo en riesgo el Derecho a la Salud de toda la ciudadanía y se vulnera además la posibilidad de cumplir con el Calendario Obligatorio de Vacunación. Hemos llegado al extremo de que hasta el propio Hospital Garrahan, un Centro de Referencia a nivel nacional, esta denunciando el rebrote de enfermedades que venían siendo controladas a través de los programas nacionales de control de enfermedades infecto contagiosas a través de la vacuna”.

Por ello la falta de cobertura en los últimos tiempos hizo que se pierda el control de estas enfermedades y hoy nos vemos en una situación que impacta en la salud de la población, como son los casos de sarampión, dengue, tuberculosis, sífilis congénita, hay faltantes de vacuna contra la hepatitis B, el VPH, la triple viral, y la triple bacteriana, por lo cual la situación es crítica”, concluyo.