Actividad teatral en situación crítica por políticas nacionales

La representante provincial del Instituto Nacional del Teatro (INT), Graciela Galeano, advirtió que debido a las políticas económicas del Gobierno Nacional “estamos atravesando una situación crítica que afecta a todo lo que tiene que ver con el fomento y el desarrollo de la actividad teatral”.

Así lo refirió al manifestar que la reciente 33° Fiesta Nacional del Teatro, que se realizó del 12 al 19 de mayo en la ciudad de Rosario, “fue maravillosa y costó muchísimo esfuerzo debido a la situación que está atravesando el país, que no es ajena a ningún organismo, por más que autónomo que sea, como es el caso del INT”.

“La mayoría de los grupos, por no decir todos, en las provincias del país se financian con los subsidios del INT, los cuales no están llegando. Ahora se ha regularizado el presupuesto en cuanto a la Fiesta, pero se están adeudando un montón de planes y proyectos que afectan directamente a lo que tiene que ver con el fomento de la actividad teatral para aquellos lugares donde desde febrero se han aprobado planes para los que todavía no se están ejecutando siquiera los adelantos”.

En ese sentido, Galeano señaló que en el marco de la Fiesta Nacional del Teatro “se realizó el plenario de los representantes y se tomó la determinación de ir un paso más adelante con el reclamo al Ministerio de Cultura de la Nación”.

“El artista es el que sale a poner el pecho en esta situación”, remarcó, destacando que en el encuentro nacional “la mayoría de los elencos de las provincias se han destacado en las puestas y no fue menor la actuación que tuvo nuestro grupo ‘Los de al Lado’, que tuvo una función brillante con muy buenas críticas”.

Valoró que “realmente han brillado y estamos muy orgullosos de ellos, al igual que de Cristina Devoto, que fue distinguida por ser una de las pioneras en el fomento de la actividad teatral”, finalizó.