Recomienzan “no tarjetear” pues el costo financiero es alto y continuara subiendo

Con las subas del dólar llegando a los $25,05 y el aumento de las tasas de política monetaria al 40% por parte del BCRA, desde la Defensoria del Pueblo de la Provincia se recomendó y sugirió a todos los consumidores , “a no tarjetear” y menos aún“a pagar el mínimo de los resúmenes de los plásticos o tarjetas de créditos” puesto que el costo financiero total puede llegar al 100% anual y es muy posible que siga incrementándose.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que “en el mes en curso ya es caro endeudarse con tarjetas de crédito y más lo será a partir de junio y julio de este año por el mayor impacto que se va a sentir en el costo de financiamiento y por eso los tenedores de tarjeta de crédito deben prestar atención a las comisiones y tasas dependiendo de cada entidad, ya que hay algunos bancos que cobran hasta 7 veces mas caros que otros”.

Por otro lado, considero que “en una muestra más de un absoluto desconocimiento del sector que depende de su cartera, el Mmnistro Francisco Cabrera negó lo que todos todas las cámaras representantes de empresas y empresarios PyME, vienen advirtiendo desde hace más de un año: “El aumento desmedido de tarifas ha provocado el cierre de miles de Pymes en todo el país a lo que se le suman también miles de comercios.Hay quienes señalan que son 30.000 o más y que unas 7500 empresas en la actualidad ya no pueden operar bajo la presión tributaria, el ahogamiento financiero producto del tarifado y la caída de la demanda por la retracción del mercado interno”.

El Defensor del Pueblo señaló que “un ministro de la Nación afirme que no hay una sola Pyme que haya cerrado por las tarifas” no solamente es falaz sino que también descoloca a toda la sociedad y más aún cuando el mismo Ministro de la Producción “adelantó que el Gobierno Nacional tiene previsto autorizar otras alzas en las tarifas de electricidad para el mes de octubre del corriente año”.

Por ello es que “la semana pasada ya habíamos pedido institucionalmente una reunión informativa con este funcionario nacional y con el Secretario de Comercio, pues así como reciben diariamente a los empresarios más importantes del país, los representantes de los consumidores y usuarios del NEA necesitamos conocer cuales son las medidas que se van a tomar para frenar las remarcaciones en los alimentos, medicamentos y otros bienes y servicios esenciales, dado que la incertidumbre y la especulación junto a los abusos empresariales son muy visibles y aquí ya no se trata de “un tema cultural”, sino que estamos hablando de que “existen miles y miles de usuarios que no pueden pagar sus facturas o que pagándolas no pueden afrontar otras necesidades básicas”.

“Por ello entendemos que por lo menos el Estado Nacional debe intervenir en estos sectores y acordar que no continúen aumentando los precios de los alimentos básicos, como el pan, los lácteos, etc.; donde hasta las terceras marcas que en la actualidad son las más demandadas, poseen precios que están fuera del alcance del poder adquisitivo de los trabajadores”, concluyo diciendo.