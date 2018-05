Respuesta parcial a reclamos por falta de medicamentos a afiliados del PAMI

Compartir











La Defensoría del Pueblo de la Provincia informó que, a su pedido de regularización en la provisión de medicamentos a los afiliados del PAMI, obtuvo a la fecha en los hechos una “respuesta parcial” dado que, conforme al último relevamiento realizado el dia viernes 18, respecto de las farmacias adheridas al sistema, se obtuvieron resultados dispares en cuanto a la normalización del servicio.

Por ejemplo la “Farmcia Moreno” entrega parcialmente los fármacos lo que se normalizaría la semana entrante, “Ferreyra” entrega oncológicos al 100 % no así con otros medicamentos en que solamente se les reconoce un 50 %, mientras las farmacias San Luis, Farmacity y la Bancaria, atienden las diferentes demandas con descuentos de un 100% si correspondiere o según los porcentajes de descuentos pertinentes.

Por su parte, el Defensor José Leonardo Gialluca, calificó de “inexplicable” a la situación, no se puede comprender como Formosa, es el único distrito que se halla privado de la cobertura integral de medicamentos a los afiliados del PAMI, más allá de las desinteligencias entre las Cámaras de Farmacias y el Instituto, no debe soslayarse la situación particular en la que se encuentra el enfermo, pues a más de la interrupción de los tratamientos, la falta de provisión de medicamentos tiene un enorme impacto psicológico para los pacientes, causando generalmente perjuicios psicofísicos irreparables y es por ello que solicitamos a la Delegación Formosa que se haga cargo del problema y gestione la normalización del servicio.

La respuesta parcial, señaló el Ombudsman Provincial, “es mejor que ninguna respuesta, pero no obstante lo cual insistiremos ante el Lic. Iván Kaluk para que la provisión de medicamentos a los afiliados del PAMI se restablezca en su totalidad”.

Por otro lado en cuanto a la solicitud de intervención al ministro de Salud de Nación, Adolfo Rubinstein concretada en el mes de marzo del corriente año y que apunta a que los medicamentos frente a la inflación tengan “un precio justo y razonable”, la Defensoria del Pueblo obtuvo una respuesta de la Cartera Nacional, “por la cual se nos hace saber que se están implementando medidas tendientes a reducir los precios de los medicamentos así como ha extender la cobertura de la atención y la provision de los mismos”.

“Asi se llevan adelante negociaciones entre el PAMI y los laboratorios tanto nacionales como extranjeros en consonancia a los medicamentos presentes en la Cobertura Universal de Salud (CUS) y por otro lado la Agencia Nacional de Laboratorios Publicos (ANLAP), firmo un Acuerdo de cooperación con 22 laboratorios públicos provinciales con el objetivo de promover la promoción publica de medidamentos, vacunas e insumos médicos en el marco de la Ley Nº 26.688”, se explico.