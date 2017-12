Denuncio la Defensoría dispar reacción de bancos frente a resolución judicial a favor de jubilados

“Es evidente que la aprobada Reforma Previsional, aparte de perjudicar económicamente a los jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y otros; se olvidaron nuestros legisladores y el Gobierno Nacional, “de la faz humana que siempre se deja de lado para quienes si bien son considerados como los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, funcionarios y gerentes desde sus cómodos despachos con aire acondicionado, nunca se sensibilizan por el sufrimiento de sus semejantes”, advirtió la Defensoria del Pueblo de la provincia.

SE indico que “notificados formalmente tanto el Banco Nación como el Formosa sobre las medidas peticionadas por la Defensoria del Pueblo al Juzgado Civil y Comercial Nº 1 a cargo de la Jueza Giselle Verónica Drovandi, y que dispusiera hacer lugar a la Medida Autosatisfactiva , Ordenando a las entidades antes citadas a que articulen tanto en sus sedes centrales como en todas sus sucursales, en las fechas puntuales en las que se produce mayor cantidad de concurrencia de los usuarios (tales como los días de cobro de haberes) en medidas que mitiguen la espera de las personas en terminan sus gestiones o tramites”.

Por ejemplo se les solicito “proveer agua a través de distintos medios a fin de hidratar a las personas que se encuentran realizando las filas,(colocación de dispenser de agua, o entrega de botellas de agua, etc) la instalación de baños químicos en los alrededores, que se dispongan estructuras, metodologías o diferentes horarios de atención para que las personas no deban estar bajo el rayo del sol tantas horas, se contrate y se disponga la presencia de una ambulancia en las inmediaciones de la Entidad, como así también se incremente la presencia del personal de seguridad, como toda otra acción tendiente a brindar un trato digno a los clientes de esas entidades financieras; las reacciones fueron absolutamente opuestas”.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca , informo que el Gerente Comercial del Banco Formosa, LJorge YahYah, “inmediatamente se puso a disposición del Organismo de la Constitución, coordinando una reunión con el Directorio del Banco para cumplir con la orden judicial e ir mas allá, con el objetivo de brindar más y mejores atenciones no solamente a nuestros abuelos, sino a todos los clientes de dicha entidad financiera, tanto en capital como en el interior provincial”.

Desde el Banco Nación su actual Gerente Joaquín Guillermo Pérez Sanchez, “le señalo al Organismo de la Constitución que esa entidad bancaria esta sujeta a la jurisdicción federal”, de lo que se deduce que justamente el lugar donde mas problemas e inconvenientes tienen los jubilados y pensionados para cobrar sus beneficios, ya que ni con el Anexo inaugurado dan abasto para atender dignamente a nuestros abuelos; – lo único que priorizan es una cuestión de interpretación y de aplicación de la Ley 24.240, desconociendo nuestra Constitución Provincial.

Por ello el Defensor del Pueblo, señaló que no podemos pretender negar una realidad que la vemos a diario y la padecen nuestros adultos mayores todos los meses y en este sentido espera que las Autoridades de la Sucursal del Banco Nación Formosa, intercedan en forma inmediata por ante los funcionarios que se encuentran en Buenos Aires en la Casa Central y los ilustren sobre lo inhumano que es tener a jubilados, pensionados, mujeres, bajo el sol durante largas horas, maltratándolos inhumanamente para que puedan hacerse de sus beneficios y no hablemos de los discapacitados que cobran la mínima o de los veteranos de la Guerra de Malvinas o de cualquier ciudadano, que tienen todo el derecho a que el Banco Nación le otorgue un trato digno y humano, pues para ello, “deben comprender que si es necesario modificar los horarios de atención frente a las condiciones climáticas que posee Formosa, lo deben plantear, y si se necesita a diferencia de otros lugares poseer salones climatizados y acondicionados como corresponde para que los abuelos esperen sentados garantizándoles su seguridad a su salud y a su integridad física, deben hacerlo; ya que cada provincia posee una realidad diferente y en Formosa, las costumbres de nuestros mayores, su idiosincrasia, espacios físicos, clima, no se pueden asimilar a otras jurisdicciones”.