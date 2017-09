Formosa ratifico mantener bajo su órbita el sistema previsional

El administrador de la Caja de Previsión Social de la provincia, Gustavo López Peña, ratifico que la provincia mantiene la decisión política de no transferir su sistema previsional al ámbito nacional.

“Formosa de acuerdo a lo dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán no transfirió y no lo hará, su caja de previsión social”, ratifico, para subrayar que “esto significa que tenemos absoluta soberanía sobre nuestro régimen de previsión social, lo cual ve reflejado por ejemplo en que el 82 % que se paga a las jubilaciones está fijado en la Constitución Provincial como así también la movilidad de la misma que opera de acuerdo a cada variación salarial que sufren los activos, automáticamente esto se reproduce en los pasivos”, destacó.

Es importante recalcar que “la jubilación mínima en Formosa es de $7.688, la nacional ronda los $6.400, y como junto al salario de este mes de septiembre la provincia otorgara un 5% de aumento, volverá a modificar el monto a favor de los jubilados y la mínima en la provincia será de $8.200. Este monto es superior a la nacional, como consecuencia del traslado al sector pasivo de la política de mejora salarial acordada por el Poder Ejecutivo con los gremios estatales”.

Explico que este nuevo valor surge a partir de la nueva escala establecida a partir de la recomposición de salarios del 30% de manera segmentada durante este 2017, del cual en un 25% se hizo efectivo, y el restante 5 % operara en el corriente mes. “De esta manera, de manera automática se reflejar en los ingresos de los pasivos, para nosotros es un beneficio que seamos independientes y que permite a nuestros pasivos estar percibiendo unos 1000 pesos más a lo que abona nación como mínimo”, se significo.

Acerca de las publicaciones sobre un ultimátum del presidente Mauricio Macri a las provincias que no “armonizaron” su política previsional con la nacional y la determinación de no continuar asistiendo para cubrir el déficit previsional, expuso que “la fecha inicial para avanzar hacia este nuevo mecanismo es el 4 de octubre, sin embargo debemos aclarar que por ley el gobierno nacional debe girar los fondos a las provincias, pero pese a ello, no lo hacen”.

Afirmo que “las provincias como Formosa no estamos recibiendo los montos dispuestos, y nuestro reclamo viene de hace tiempo, en concepto de la deuda de 2016. Continúan pidiéndonos información para calcular el déficit de 2017, pero ya le remitimos y estamos esperando una devolución que se realizará el 4 de octubre para ver de qué manera calculan el déficit que generaría Formosa y las otras provincias”.

Advirtió que los recursos federales que se transfiere “no llegan a cubrir ni 20% de la déficit de la Caja de Previsión Social. Ya hicimos la reforma legislativa y nos adecuamos a los ítems que piden desde Nación, pero se mantiene la no remisión de los importes que nos corresponde, por lo que se está incumpliendo con la ley”, y concluyente ratifico que “Formosa no transferirá la CPS al sistema nacional”, aseguró.