La Policía entregó fojas de servicio a personal que pasa a retiro

Compartir

En un acto realizado este martes 4, por la mañana, en la Plaza de las Armas de la Jefatura de Policía, autoridades de la fuerza provincial entregaron fojas de servicio al personal superior y subalterno que pasa a retiro.

Al respecto, el subjefe de la Policía de Formosa, comisario general Rubén Mauri, explicó que esta actividad forma parte de la grilla prevista para noviembre por el mes del 65° aniversario de la Institución.

“Tiene que ver con la entrega de legajos al personal superior y subalterno que ha pasado a situación de retiro, que es una situación administrativa nada más porque nosotros entendemos que el policía, desde que ingresa a la institución, pasa por tres etapas: una de formación, luego de tránsito activo; y, una última, que es de situación de revista pasiva”, indicó.

Asimismo, Mauri aseveró que “nunca se deja de ser policía” porque “el Estado policial los acompaña hasta el último día en sus vidas” y, justamente, el acto formal desarrollado esta mañana, hace alusión a “ese reconocimiento que le hace la Institución aquellos hombres y mujeres que entregaron muchos años de sus vidas en favor de este trabajo que nos ha tocado”.

“Es reconocer la trayectoria, el esfuerzo, la dedicación, la lealtad que han puesto de manifiesto en tantos años de servicio en beneficio de la comunidad formoseña”, destacó.

En ese marco, el subjefe aseveró que “para quienes abrazamos esta carrera es un orgullo” porque “nos formamos, nos preparamos, nos capacitamos permanentemente para brindar un servicio a otras personas”.

“Somos una familia en sí, dentro de la Institución, que vivimos el día a día muchas horas de trabajo juntos y entonces eso hace que tengamos una relación muy cercana y cohesionada porque tenemos que estar preparados para dar respuesta a otras personas en el devenir diario de sus actividades”, señaló.

Y añadió: “Nuestra misma ley nos dice que tenemos que estar preparados para defender derechos, cuidar vidas y bienes de las personas, entonces es nuestro propósito de trabajo en esta vida y nosotros la verdad que lo hacemos con mucho gusto, tenemos ese sentimiento permanentemente de trabajar para que a las personas que viven en esta provincia no les pase nada”.

De esta manera, Mauri puso en valor la labor que realiza la fuerza policial para “mantener esta paz social” que, consideró, “envidiable” ya que “no existe en otras partes del país”.

“Es por eso la capacitación permanente también; estamos apostando desde nuestra llegada a la jefatura a la capacitación intensa del personal policial”, sostuvo; y precisó que “ya estamos arriba de los tres mil hombres de los 8.100 casi, que forman la fuerza efectiva de la policía”.

“En este año, nada más, estaremos cerca de los tres mil hombres que han pasado por distintos cursos de capacitación y la verdad que a nosotros nos llena de alegría. Hoy, por ejemplo, es el segundo día de un trabajo de admisión que tenemos con dos efectivos que están en la República Federativa del Brasil, en una fuerza especial que todos conocen, que es el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), así que para nosotros es un motivo de orgullo”, manifestó.

Y cerró: “Policías nuestros que van a distintas provincias, a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe, a donde haya un curso de capacitación, tenemos la disposición de enviar a nuestra gente para que el hombre policía, hombre-mujer, esté preparado para dar un mejor servicio a la comunidad”.