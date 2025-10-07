Fue satisfactoria la prueba de conectividad en escuelas afectadas para el acto eleccionario del 26 de octubre

Compartir

Al respecto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) conversó con el titular de la cartera educativa, el ingeniero Julio Aráoz, quien confirmó que ya posee el listado de las escuelas afectadas al acto eleccionario.

También, indicó que el pasado sábado 4, “en una tarea coordinada con el Correo Argentino, se verificó la conectividad de estas escuelas a través del envío de información al mismo, para verificar si la transmisión se daba en condiciones normales, obteniendo resultados satisfactorios”.

En este punto, puso de resalto “la fuerte inversión realizada por parte del Gobierno de Formosa”, en lo que respecta a la conectividad en los establecimientos escolares.

“Esto es un paso importante y tranquilizador, no obstante a ello, seguiremos trabajando en esa dirección”, subrayó.

Para cerrar, agregó que “también se está trabajando con el Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos para continuar poniendo a punto las escuelas, acción que frecuentemente se lleva a cabo en la previa de un acto electoral”.