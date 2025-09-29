La ADE y el Banco Formosa realizarán jornada de concientización sobre ciberseguridad

Compartir

La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), junto al Banco Formosa, invita a participar de la jornada de concientización denominada “Ciberseguridad práctica: claves para prevenir estafas y proteger tus datos”, un espacio de formación destinado a emprendedores, empresas, instituciones y público en general.

La actividad –que es libre y gratuita- se desarrollará en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, el próximo miércoles 1º de octubre, de 17 a 19 horas.

La misma tiene por objetivo brindar a la comunidad herramientas prácticas para prevenir estafas y resguardar la información personal y empresarial, teniendo en cuenta que hoy las transacciones digitales y el uso de plataformas online forman parte de la vida cotidiana.

Durante el encuentro, se abordarán temas claves como el uso de contraseñas seguras, la detección de intentos de fraude, el manejo responsable de datos sensibles y las principales estrategias para evitar ciberataques.

La formación estará a cargo de analistas del Departamento de Ciberseguridad del Banco Formosa y busca fortalecer la prevención en el ámbito digital.

Los interesados pueden inscribirse en: https://forms.gle/6pjVqCiKYrS1owQB7, o bien visitar las redes sociales de la ADE o del Banco Formosa.