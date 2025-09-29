El programa Identidad Formoseña ofrece un nuevo servicio nutricional en sus jornadas

Compartir

El programa territorial Identidad Formoseña, que se desarrolló este lunes 29, en la EPEP N°445 del barrio Liborsi, ofrece un nuevo servicio nutricional durante sus jornadas que se suma a las gestiones tradicionales de gestión de DNI por extravío, cambio de domicilio y renovación.

Además, como en cada edición, se pudieron realizar trámites ante el Ministerio de Gobierno, charlas comunitarias, peluquería y consulta del padrón electoral.

En ese marco, Teresa Camacho, quien es nutricionista del equipo de la cartera de Gobierno, explicó que este nuevo servicio está vigente desde el viernes pasado y consiste en hablar de alimentación saludable y consciente.

“Y motivar a la gente que espera su turno para hacer los trámites sobre la importancia de comer de manera consciente, hacemos mucha educación alimentaria para diferentes patologías como diabetes, hipertensión, ansiedad”, detalló.

Además, realizan el estudio de índice de masa corporal, es decir, la relación del peso con altura para niños y adultos y “le damos una pequeña charla con algunos tips saludables sobre cómo, de manera económica, sencilla y eficaz revertir, en el caso de una masa corporal con sobrepeso”.

“Lo que tratamos es lograr un impacto positivo con pequeñas recomendaciones económicas y sencillas de hacer”, agregó.

Asimismo, la especialista consideró que la respuesta de los concurrentes a esta nueva propuesta fue “muy positiva” y tuvo “muy buena aceptación” ya que “tuvimos mucha demanda, tanto de las psicólogas como yo”.

Por último, anticipó que “la idea” es sostener este servicio nutricional en las próximas ediciones de Identidad Formoseña.