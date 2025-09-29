Como cierre del Mes del Empleado Público, se realizó el gran almuerzo de camaradería y premiación 

Compartir

En el marco de las Olimpíadas Deportivas del Mes del Empleado Público Provincial, este domingo 29 se llevó a cabo un gran almuerzo para celebrar el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores estatales que compitieron en una docena de disciplinas deportivas en lo que fue la segunda edición del convocante certamen.

En la ocasión se realizó la entrega de premios, reconociendo el talento, la amistad y el compromiso que se vivieron durante estas jornadas de las Olimpíadas, destacado evento organizado por el Gobierno de la provincia de Formosa a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria.

Al respecto, en diálogo con AGENFOR, el arquitecto Edgar Pérez, administrador general del IAS, destacó que “con la participación multitudinaria de compañeras y compañeros, celebramos esta jornada de premiación en un almuerzo que compartimos”.

“Todos somos todos ganadores, porque somos parte del Gobierno que conduce el gobernador Gildo Insfrán”, subrayó y agradeció al primer mandatario por “darnos la participación, el protagonismo como servidores públicos, en un momento donde el Gobierno nacional está denostando al Estado, con un presidente (Javier Milei) que se jacta de decir que viene a destruir al Estado, al lugar que nosotros defendemos, a la política pública y a la presencia activa del rol del Estado”.

En contraposición, puso en valor “lo que hace el Modelo Formoseño”, que impulsa políticas a favor de “cuidar la fuente de trabajo, defender el empleo y seguir aportando la educación y la salud pública”.

Mencionó también “el incremento salarial del 45% que el Gobernador dio en los primeros seis meses del año para que los que hoy tienen un puesto en la Administración Pública tengan un salario digno”, haciendo lo propio también con “nuestros jubilados y pensionados, que tienen una de las jubilaciones mínimas de las más altas del país y el 82% móvil que tiene rango constitucional”.

Es así que en Formosa “se cuida el empleo para que la inclusión sea realidad y para que el superávit fiscal de la provincia, sin deuda, se haga como siempre lo dice el Gobernador: con la gente adentro, garantizando no solo el trabajo, sino cada una de las políticas indispensables para crecer en comunidad y desarrollarse en familia”.

También presente en el almuerzo estuvo la licenciada Graciela de la Rosa, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV) en las próximas elecciones de octubre.

En ese sentido, puso de resalto que “en Formosa se valora” a los empleados estatales. “Se los quiere, se los admira, se los reconoce y forman parte de todas las políticas inclusivas” del Gobierno provincial, remarcó.

Todo ello a diferencia de lo que sucede en el orden nacional, donde la gestión libertaria “ya ha despedido a más de 55.000 empleados del sector público” debido al cierre de organismos que “tienen que ver con la mujer, la discapacidad, la producción, la ciencia y la tecnología”, lamentó.

Por su parte, el doctor Camilo Orrabalis, candidato suplente a diputado nacional del FdV y actual secretario de Ciencia y Tecnología, apreció que “en Formosa, el empleado público es valorado, respetado y su trabajo se ve día a día en cada institución que nos toca representar”.

A su vez, con miras a los comicios nacionales, reiteró que los candidatos del Modelo Formoseño “siempre vamos a estar del lado del pueblo, trabajando para defender los derechos de cada trabajador”.