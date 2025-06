Insfrán inauguró la obra educativa 1525 de su gestión en La Rinconada

Compartir

Fue durante un acto que encabezó este viernes 13, en el inicio de una serie de inauguraciones que protagonizará, como cierre de una gira de dos días por el oeste provincial.

El primer mandatario cortó la cinta de inauguración de la escuela número 1.525 al frente del Poder Ejecutivo provincial, acompañando por el vicegobernador Eber Solís, el presidente de la Comisión de Fomento de Los Chiriguanos Antonio Caldera, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, legisladores, el delegado zonal del departamento Bermejo Ricardo Fralasco, directivos, docentes y alumnos.

El edificio inaugurado será utilizado por tres niveles del sistema educativo provincial, y fue valorado por la comunidad.

Al tomar la palabra durante el acto, el mandatario recordó que para lograr la inauguración de esta institución educativa, el Gobierno provincial debió llevar adelante “obras de defensa para que la escuela no desapareciera”, por lo que, consideró, “eso también tiene un valor agregado a lo que estamos inaugurando hoy”.

“Esa defensa se tiene que consolidar porque El Bañado no tomó un cauce definitivo”, aseguró y comprometió al titular de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), Javier Caffa y al diputado provincial, Aldo Ingolotti, “que es un conocedor del comportamiento de las aguas”, para concretar esa tarea.

“Este año que hubo más agua de lo normal. Gracias a Dios y al trabajo anticipado que se hizo, no puede decir ninguna comunidad que desapareció ni que se inundó, pese a que algunos malintencionados hicieron algunas cosas para no estar ausentes en el problema de la crecida pero no para hacer el bien sino el mal”, remarcó.

Pero, “como al bien nunca se le puede vencer, hoy estamos aquí”, expresó.

En otro orden, Insfrán anunció que, con esta nueva obra, “estamos inaugurando 1525 instituciones educativas” en su gestión; y aclaró: “Vamos a contar como una más, a pesar de que aquí funciona el jardín de infantes y un anexo de la escuela agraria, funcionan tres niveles”.

Por último, felicitó a la interlocutora que lo anticipó, la candidata a convencional constituyente por el Frente de la Victoria, Karina Giménez y rememoró a su padre: “Un gran amigo, compañero, docente, ministro de Educación, diputado nacional y quien presentó el proyecto de ley que logró crear la Universidad Nacional de Formosa en la época de (Raúl) Alfonsín”.

“No me sorprende este compromiso que ella asume ante ustedes y el pueblo de Formosa”, manifestó.

Hito

En el inicio de la ceremonia, la directora de la escuela, Griselda del Valle Acosta remarcó la “inmensa alegría” de la comunidad y subrayó que se trata de un hito para la historia de La Rinconada.

“Con estas instalaciones damos un paso hacia adelante, este edificio moderno y confortable, con aulas climatizadas, mobiliario nuevo, cocina y fogón es un reflejo del compromiso del Gobierno con la educación pública, inclusiva y de excelencia” indicó la docente.

En el mismo sentido se expresó Nicanora Maza, en representación de la comunidad de padres, quien agradeció la obra y su importancia.

Al dirigirse a los presentes, la profesora Karina Giménez, candidata a convencional constituyente por el Frente de la Victoria hizo uso de la palabra, y convocó a votar la boleta azul, para continuar afianzando el Modelo Formoseño.

“Tenemos un partido importante el 29 (de junio) para que sigan sucediendo estas cosas. Les pido que nos den mandato a los 30 convencionales constituyentes” subrayó.

Comentó Giménez, de larga trayectoria docente universitaria en la provincia, que como parte del equipo de trabajo del FDV, compartió con la comunidad del oeste varias jornadas, comentando su emoción al “atravesar el monte y ver una escuela, un centro de salud y el agua”, fruto del trabajo del Modelo Formoseño.

Recordó que la última reforma constitucional data de 22 años, por lo que es necesario una reforma para incorporar derechos adquiridos: “Me comprometo a seguir incluyendo derechos, a no retroceder ni un centímetro de todo lo que logramos con el Modelo Formoseño” enfatizó.