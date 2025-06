Petu Argañaraz: “El deporte es una herramienta de inclusión y futuro para nuestra comunidad”

Compartir

En un clima de cercanía, abrazos y convicción, la concejal Petu Argañaraz compartió una emotiva reunión con madres y padres de los niños y niñas que forman parte de la escuelita de fútbol «El Decanito», uno de los espacios comunitarios que viene acompañando hace años.

La actividad fue parte de su agenda territorial de cara a las próximas elecciones, donde busca renovar su banca en el Concejo Deliberante por el Frente de la Victoria.

“La política tiene que estar donde está la vida real de la gente. En cada club de barrio, en cada merienda después del entrenamiento, está latiendo una esperanza. Por eso estamos acá”, expresó Argañaraz en diálogo con las familias.

El encuentro fue también una oportunidad para dialogar sobre el rol del deporte en la infancia, la contención social que brindan estos espacios y el acompañamiento que necesitan las familias.

“El fútbol es mucho más que una pelota: es disciplina, es equipo, es autoestima. Es también una manera de decirle no a la calle, no a la violencia, no a la soledad. Es nuestra forma de abrazar el futuro”, afirmó.

Durante la jornada estuvieron presentes los candidatos a diputados provinciales Nadin Saldarini y Francisco Parra, quienes destacaron la importancia de fortalecer políticas públicas deportivas como parte del modelo de provincia que defienden.

La presencia conjunta reforzó la idea de una militancia territorial articulada, con una visión de gestión que va del barrio a las instituciones.

Petu Argañaraz, que busca su reelección, remarcó la necesidad de profundizar el trabajo con las bases comunitarias: “Hace años que venimos caminando juntos con esta escuelita. Sabemos lo que se necesita, conocemos las historias de cada chico y cada familia. Venimos a seguir construyendo.”

“Una familia. Un club. Un barrio que late fuerte. Esa es nuestra fuerza y nuestra bandera”, concluyó la concejal.