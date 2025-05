Entregaron módulos alimentarios y frazadas en las comunidades aborígenes de Riacho de Oro y San Carlos

Compartir

Este jueves 15, el Gobierno de Formosa desplegó un operativo integral de acompañamiento en las comunidades originarias de Riacho de Oro y de San Carlos, jurisdicción de Subteniente Perín, para continuar brindando asistencia directa a las familias afectadas por la emergencia derivada de un intenso temporal que provocó anegamientos en la zona.

La jornada, que contó con la presencia de la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, además fue propicia para la entrega de más de 240 cajas alimentarias modalidad aborigen, única en el país, que se sustenta a través del Tesoro Provincial.

“Estamos trabajando las cajas y con un plus, como todos los años, en esta época del año, que viene con una frazada. Muy contentos, porque es una muestra más del cariño y del respaldo del Gobernador a nuestra población formoseña”, expresó la funcionaria en declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Destacó que durante la entrega, se realizó además un operativo integral de organismos del Estado provincial, como el Ministerio de Desarrollo Humano con atención médica, y se destacó el permanente trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) en la reparación del daño que provocó el temporal.

“Acá en el mismo instante que estamos trabajando, pasó a cinco metros la diputada de la oposición. La saludamos, porque no se bajó. Vino a sacarse una foto a un agua estancada, que no termina de correr, pero tampoco pudo saludar a la gente. Nosotros estamos acá, qué se puede pedir cuando no hay nada para ofrecer”, relató.

Sobre la situación de Subteniente Perín, explicó que tiende a volver a la realidad, con el agua bajando y los accesos que fueron liberados por la DPV. “Nos toca acompañar al Municipio local, para fortalecerlos y trabajar en el post del evento”, precisó.

Estado presente desde el primer día

Por su parte, el director del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) por la etnia Qom, Catalino Sosa, recalcó que se trata de una muestra más de la presencia continua del Estado, más allá de una contingencia natural como la que ocurrió en Subteniente Perín.

“La naturaleza ocasionó inconvenientes en estas dos comunidades, pero siempre se trabajó en las distintas áreas para estar en estos momentos difíciles”, comentó.

Cuestionó la aparición de dirigentes de la oposición justo cuando el agua ya no existe en las comunidades, gracias al trabajo del Gobierno provincial. “Es lamentable como siempre, lo único que saben hacer es utilizar momentos difíciles para poder sacar un rédito político”, opinó.

En el mismo sentido se expresó el intendente de Subteniente Perín, Milton Navarrete, quien dijo que llegan “sin traer ninguna ayuda, como ya estamos acostumbrados”, y valoró el acompañamiento del gobernador Gildo Insfrán, durante todo el año.

Atención sanitaria

En forma paralela, el equipo del Ministerio de Desarrollo Humano brindó una atención amplia, no sólo de control de salud, sino también de colocación de vacuna antigripal, entrega de medicamentos, larvicidas y repelentes, en la lucha contra el dengue.