El gobernador Insfrán encabezó el acto central en homenaje a ex combatientes y veteranos de Malvinas

Participaron de la ceremonia, el vicegobernador Eber Solís, el presidente del Superior Tribunal de Justicia Guillermo Alucín, el intendente de Formosa Jorge Jofré, legisladores nacionales, el jefe de Gabinete de ministros Antonio Ferreira, ministros y secretarios del P.E, el jefe del Regimiento de Monte 29 Formosa coronel Gustavo Insaurralde, veteranos, y familiares.

Al inicio del acto, se entonaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha Formosa, tras lo cual se realizó un depósito de ofrendas florales. Seguidamente las bandas de música interpretaron un toque de silencio, en memoria de los caídos en combate.

Luego tomó la palabra el ex combatiente Walter Carlos Martínez, quien participó de la contienda con sólo 22 años y brindó un emotivo testimonio de lucha. “Hace 43 años, con otros jóvenes de apenas 18 o 19 años, dejamos nuestras casas, nuestras familias, nuestros sueños para cumplir con el deber más grande: defender nuestra tierra. Y lo hicimos con el cuerpo, con el alma, con el corazón, porque nos sobraba lo que hoy a veces falta, compromiso, honor y amor por la bandera” reflexionó.

Tras recordar que la guerra tiene su precio, trajo a la memoria a los soldados que quedaron “custodiando eternamente nuestras Malvinas”, a quienes destacó como los verdaderos héroes.

“Nos tocó regresar con el alma rota, con las cicatrices en el cuerpo y en el corazón. Y lo más triste es que muchos de nosotros no fuimos recibidos con honores. Nos callaron, nos escondieron, nos dijeron que olvidemos” lamentó y también recordó a sus “hermanos de guerra que no pudieron con ese peso y decidieron irse antes de tiempo”.

Consideró el veterano que “Malvinas no es sólo una guerra, Malvinas es identidad, es historia, es un pedazo de nuestra Argentina que sigue esperando justicia. Por eso les pido, no olviden, no permitan que la historia se borre con el tiempo, no dejen que el sacrificio de 649 héroes sea en vano”.

Tuvo palabras además para las familias de los caídos, a quienes recordó especialmente al señalar que “ellos no están solos, porque un pueblo que olvida a sus héroes está condenado a perder su identidad y nosotros no olvidamos”.

Al dirigirse a sus camaradas les dijo que “nuestra lucha no terminó, seguimos siendo la voz de los que no volvieron, seguimos siendo el grito de una Patria que jamás renunciará a lo que es suyo y desde este suelo sagrado, desde cada rincón de nuestra tierra, con la fuerza del pueblo peronista y con la pasión de los que saben que la justicia y la soberanía no se negocian, volvemos a gritar con el puño en alto y el corazón abierto, las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

En nombre del Gobierno provincial, habló el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo Jorge Abel Gonzalez y seguidamente, hubo un pasaje de desfile cívico militar, con la presencia de veteranos de guerra.

“Hablar de Malvinas es hablar de muchas cosas. Es hablar desde el sentimiento pero es también hablar desde el análisis político porque no podemos hacer un análisis simplemente de la sensación que sentimos en la piel sino analizar en profundidad el sentido de lo que son estas islas. O alguno quizás no se pregunta por qué la base más grande de la OTAN fuera de Europa está en nuestras islas” consideró el funcionario.

Señaló que “No es un conjunto de turba soplada por el viento sino tiene un profundo sentido geopolítico para la conformación del mundo de ayer, de hoy y de mañana” y agregó que “no podemos dejar de pensar de que estamos a la vuelta de la esquina de la finalización del paraguas de protección sobre la no discusión de la soberanía en la Antártida en el 2050. No podemos entender esta situación si es que no nos damos cuenta de que es una gran base imperial desde donde se quieren digitar los futuros de los países del hemisferio sur” reflexionó.

Insistió en señalar que “cerrarnos a los ojos de ese análisis es dar vuelta la cara a nuestra historia y negar a nuestros caídos. Es por eso que nosotros no podemos dejar de pensar en una fecha como hoy de que hubieron personas que hasta se atrevieron a decir de que era conveniente quizás entregar esas islas por vacunas y que hoy tienen responsabilidades políticas en el gobierno nacional” cuestionó.

Dijo además que “no podemos permitir que la persona que tiene que definir los destinos de la patria en decisiones políticas trascendentes tenga como imagen viva de lo que significa el amor por la patria a Margaret Thatcher”.

Perdón

Recogiendo los dichos del veterano Martínez, el titular de Gobierno le pidió perdón “porque soy alguno de los que quizás en algún momento hizo algo para olvidar lo que no se puede olvidar y en él pedirle perdón a todos nuestros veteranos porque no hay peor muerte que la del olvido y en la medida en que mantengamos la memoria siempre van a estar presentes nuestros caídos y todos” consideró.

En la misma línea cuestionó con dureza a una diputada provincial, a quien no mencionó, que le faltó el respeto a un veterano de guerra, presente en el acto. “No me importa quién fuere, es un veterano de guerra y a los veteranos se los respeta hoy y siempre” enfatizó.

Vigilia

El martes en la noche los veteranos, junto con el Regimiento de Infantería de Monte 29, realizaron la tradicional Vigilia Malvinera, con una marcha de antorchas que partió desde el Mástil Municipal hasta el Arco Trunco de Malvinas, ubicado en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Pantaleón Gómez.

A su paso, los soldados y veteranos avanzaron acompañados de sus familias y recibieron el reconocimiento de la ciudadanía, con respeto y admiración.

Al llegar, autoridades provinciales encabezadas por el ministro de Gobierno Jorge González, los recibieron y se realizó una ceremonia de depósito floral en el Monumento, así como también se entonaron el Himno Nacional Argentino y la Macha de las Malvinas, al tiempo que se compartieron poemas y testimonios.

Testimonios

El jefe del Regimiento de Monte 29 Formosa coronel Gustavo Insaurralde dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y señaló que la caminata con antorchas fue muy emotiva. “Nos renueva el espíritu, es la comunión del pueblo con sus soldados, nos llena el corazón de orgullo que la ciudadanía sepa que nos preparamos para defender a la Patria”.

El veterano Carlos Muelas, participante también de la Vigilia, recordó a los caídos en combate, pero también a los 323 que “quedaron en el fondo del mar, cuando la asesina de Margaret Tatcher dio dos veces la orden de que hundieran el Belgrano”.

En tanto, el veterano Ricardo Isidro Méndez recordó emocionado a sus camaradas de lucha. “En cada charla que vamos a dar les hacemos acordar a los jóvenes que recuperen las islas, por la vía pacífica, porque no es linda una guerra para ambos países” subrayó.

Otro veterano, José Luis Ameri, quien portó la bandera argentina durante la Vigilia recordó su paso por Malvinas. “Acá estamos recordando el frío, los gritos, la desesperación y nuestra artillería. Malvinas es una pasión” precisó.

Tras participar de la Vigilia, el ministro Gonzalez reflexionó que “Malvinas es una herida abierta para todos”, que atraviesa la vida de las familias argentinas. “La Patria es poder algún día completar este arco trunco que cada 2 de abril preside el acto de conmemoración de aquellos que lucharon en las islas. Por eso Malvinas es una causa nacional y también provincial, por eso no podemos olvidar jamás lo que significa” precisó.