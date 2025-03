Solís en Colonia Alberdi: “La única forma de ser lo más justos en la distribución de los recursos es por medio del Estado”

Compartir

Continuando con la maratónica gira por las comunidades ubicadas en la ruta 81 del centro oeste provincial, en el marco del programa territorial “Identidad Formoseña”, este jueves 27 de marzo, al mediodía, el vicegobernador Eber Solís llegó hasta la Colonia Juan Bautista Alberdi, en Estanislao del Campo.

Allí, habló a los presentes e hizo entrega de más de 100 DNI a pobladores originarios de la etnia Pilagá que realizaron los trámites correspondientes, de manera gratuita, con anterioridad.

Estuvieron presentes, también, el intendente de Estanislao del Campo, Arnaldo Barrios; y el diputado provincial, Aldo Ingolotti, además de equipos técnicos de las diferentes carteras implicadas en esta actividad.

Cabe recordar que, la decisión política de recorrer el interior provincial con “Identidad Formoseña”, que se encarga de acercar los trámites de gestión correspondientes al Registro Civil como así también dar talleres y exámenes para tramitar la licencia de conducir, se tomó ante el desmedido aumento de más del 100% del trámite de DNI por parte del gobierno nacional.

Al respecto, el Vicegobernador conversó en exclusivo con Magazine en Canal 3 y expresó que el Estado “debe estar presente para corregir las inequidades y desigualdades” ya que “la única forma de ser lo más justos en la distribución de los recursos es por medio del Estado”.

“Eso significa que le vaya bien a todos y salir de una situación de desigualdad”, ratificó.

Ocuparse de los problemas

Asimismo, Solís recordó que, la semana anterior, recorrieron localidades de la ruta 86 porque el gobernador Gildo Insfrán “nos exige a los que formamos parte de su equipo que nos preocupemos y ocupemos de los problemas de la gente”.

“El Gobernador me pide a mí y a todos los funcionarios de su equipo que nos ocupemos de los problemas de la gente, que trabajemos; que las cosas que se pueden hacer, las hagamos y las que no, digamos la verdad, que no demos vueltas”, indicó.

Y añadió: “Que podamos resolver las cuestiones, que entendamos que hoy la situación que estamos viviendo, a través de un gobierno nacional insensible, obviamente golpea a las familias, al pueblo trabajador; y desde aquí dar todas las respuestas que se puedan, porque el Modelo Formoseño permitió eso, en salud, en producción, en seguridad, en infraestructura”.

De esta manera, resaltó que “hay muchas obras que están pronto a ser inauguradas porque se solventaron con recursos propios” y, consideró que, hablar de obra pública en un contexto nacional donde la niegan permanentemente, “es algo que a nosotros nos produce mucho orgullo”.

Panelistas de televisión

En otro orden, el Vicegobernador se refirió al rol de la oposición local y los catalogó como “panelistas de algún set televisivo de Buenos Aires” ya que “se olvidaron que el pueblo de Formosa que le votó, lo hizo para que estén al lado de ellos, recorriendo la provincia, participando y no solo hablando con los medios porteños”.

“Hoy cuando uno recorre la provincia, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, hablando con la gente sabe que la oposición ha desaparecido porque no le interesa la problemática o las cuestiones que hacen a la vida diaria de la gente, se manejan por redes sociales y la gente necesita que vengan a poner la cara”, manifestó.

Y lamentó que hayan hecho “tantas promesas” que no cumplieron, al mismo tiempo que cuestionó: “Hoy teniendo un gobierno nacional que apoyan, no tuvieron ningún beneficio, ni les interesa hacerlo, por eso también no recorren, no visitan, no participan de ninguna actividad en el interior provincial”.

“Aquí, en cambio, el gobierno provincial, haya elecciones o no, siempre está al lado de la gente”, aseguró.

Y agregó: “En cada lugar donde vamos, hacemos reuniones en escuelas, debajo de un algarrobo, con productores, con las etnias aborígenes y con criollos, donde hablamos de la paz social que hay acá y que tenemos que defenderla porque se construyó gracias a que hay justicia social”.

Por último, Solís analizó que la oposición local habla “desde la improvisación” pero, sobre todo, con la intención de “quedar bien con gente de Buenos Aires, en vez de preocuparse por el pueblo de Formosa”.

“Por eso cada vez que el pueblo de Formosa va a las urnas, el Gobernador con su conducción obtiene más del 70% de los votos, no pasa por otro lado, pasa porque el pueblo de Formosa siempre acompañó a este proyecto político y estoy seguro que lo va a seguir haciendo”, cerró.