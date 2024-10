La Región Litoral impulsa una agenda común sobre energía y logística en la hidrovía Paraná-Paraguay

Compartir

Este martes 29, la provincia de Corrientes fue escenario del segundo encuentro de Región Litoral, donde representantes de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Formosa debatieron sobre ejes estratégicos como la energía y la hidrovía, fundamentales para el crecimiento y la integración regional.

En ese marco, los equipos técnicos se reunieron para establecer una agenda común sobre energía y logística en la hidrovía Paraná-Paraguay. Esto, busca fortalecer la infraestructura para mejorar la competitividad de productos locales y reducir costos de transporte, aspectos cruciales para el crecimiento regional, se resaltó.

Al participar del encuentro de trabajo, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, enfatizó la urgencia de reactivar el nexo energético con Paraguay y de mejorar la infraestructura portuaria en la región norte.

“La obra de la torre 80, se licitó en el Gobierno anterior y no se pudo adjudicar. Es inadmisible que el Gobierno nacional (de Javier Milei) no nos escuche. Ese nexo permitiría energía no solo para Formosa: al entrar energía de Paraguay a Argentina permitiría el ingreso aguas abajo”, explicó.

Además, insistió en la importancia de involucrar a Nación en la solución de estos problemas, destacando que se necesita respaldo para avanzar con obras de infraestructura esenciales.

Finalmente, subrayó la necesidad de que estos reclamos sean escuchados e incluidos en el Presupuesto 2025, con el fin de asegurar el apoyo necesario para los proyectos que impulsen la competitividad y el desarrollo regional.

Durante la mañana, en el Centro de Convenciones, en la ciudad de Corrientes, se desarrolló la importante actividad donde los equipos técnicos de las seis provincias de la Región Litoral se dieron cita.

También, cabe destacar, que el presidente del directorio de REFSA, Fernando De Vido; y el gerente de esa empresa distribuidora de energía, Benjamín Villalba, acompañaron al ministro Ibáñez.