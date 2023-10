Dirigentes de El Chorro se comprometieron a continuar militando por el Modelo Formoseño

Compartir

En la continuidad de la gira que emprendió por el oeste provincial, el presidente del Partido Justicialista, distrito Formosa, Gildo Insfrán visitó la localidad de El Chorro en Ramón Lista. En ese contexto, tanto el intendente Orlando Blasco como el intendente electo Alejandro Romero anticiparon su compromiso de continuar militando por el Modelo Formoseño, en vistas a las elecciones nacionales del 22 de octubre. “Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer el 22 de octubre, usted lo dijo bien clarito y sabemos que es así la cosa. Por eso les digo a todos los dirigentes, tanto criollos como aborígenes, que tenemos que seguir acompañando al Modelo Formoseño” señaló Blasco en declaraciones que recogió Agenfor. También valoró las obras de infraestructura que permitieron conectividad, red vial y energía eléctrica con un gobierno justicialista. “Los chorreños y toda la gente del departamento Ramón Lista tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. No nos sirve como compañeros peronistas, tener un gobernador peronista y que el presidente sea de otro partido. Lo digo porque lo he sufrido en carne propia como intendente”, expresó. Y añadió: “He tenido cuatro años de Mauricio Macri y dos años más de pandemia (Coronavirus). Ojalá que la pandemia Macri termine de una vez por todas”. En tanto el intendente electro, Alejandro Moreno, señaló que la visita de la comitiva oficial es un “empujón muy grande” para lo que resta de la campaña electoral con vistas al 22 de octubre. “Tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos que gracias al Modelo Formoseño estamos gozando” precisó. Como hijo del Modelo dijo que “tenemos que contarle de la lucha del peronismo, siempre tuvimos malas experiencias con los gobiernos de derecha como Mauricio Macri” y adelantó que “este loco no sabemos a dónde nos llevará, tenemos que hacer hasta lo imposible para que no gane, eso se logra con la unidad”.