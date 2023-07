Insfrán: “Vengo a pedirles que redoblemos la confianza que nos dieron el 25 de junio”

Compartir

Además, el mandatario anunció una nueva planta de agua potabilizadora para Pastoril.

El gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, fue el principal orador en el acto de inauguración de la Casa de la Solidaridad de Colonia Pastoril y durante su intervención se refirió al contexto económico y social actual tanto nacional como internacional y los proyectos políticos que se disputan en el país en las elecciones ejecutivas y legislativas de este año.

“Nuestro himno dice: la voz de amor que floreció en el árbol; y yo digo: la voz de amor que floreció en el corazón de cada formoseño y formoseña el 25 de junio. Esa fue la expresión de amor ante tantos ataques, la presencia de ellos aquí dando indicaciones sin conocer el territorio ni mucho menos como somos y pensamos aquí, porque ellos tienen que saber que somos diferentes, ni más ni menos, diferentes”, sostuvo.

Y agregó: “Tienen una forma de pensar, de ser, de hablar, que se llama cultura, nosotros tenemos otra forma y otra cultura y mientras no conozcan eso, no van a poder conquistar aquí por más aparato mediático que tengan”.

En ese sentido, el mandatario dijo que se sorprendió viendo la cobertura mediática de las elecciones PASO en Santa Fe, el domingo pasado, donde titulaban “catastrófica derrota del Peronismo”; y observó: “Pero cuando ganamos nosotros por más de 50 puntos al segundo y 61 al tercero, nadie vino a visitarnos, porque no es nuestro estilo”.

“Aunque existan algunos que dicen ser formoseños pero le preguntan en otro lugar quién va a ser su candidato, nosotros acá hacemos como sabemos, sentimos y así la conducción se mide por los resultados. Más allá de que alguna prensa local también se contagia, yo siempre digo les doy letra para hacer su programa, porque de lo único que hablan es de lo que dijo Insfrán”, indicó.

Y contó que el sábado, durante la editorial de un medio local, dijeron que “había funcionarios buenos como los médicos o policías”, por lo que Insfrán aclaró: “No se confundan, los policías, médicos, son trabajadores de la salud, de la seguridad; los funcionarios son los que yo designo”.

“Yo no digo que no funcionan, porque yo soy el director técnico, sé cuando tengo que hacer los cambios, en qué minutos y cuántos minutos le quedan de partido, no tengo problemas, no le voy a ir a pedir a nadie que me indique cuándo, ni cómo, ni quién mucho menos, por lo menos así yo entiendo la conducción, porque para el Peronismo la conducción es centralizada y la ejecución descentralizada”, explicó.

Al mismo tiempo que señaló: “Eso no van a entender, porque para ellos el que habla más lindo es capo y nosotros capaz no sabemos hablar, pero sabemos decir las cosas para que nos entiendan y hacer las cosas para que se beneficie la gente y no para beneficio personal, así de simple es”.

La ambición de los imperios

En otro orden, el Gobernador habló sobre “una enfermedad” que está convulsionando al mundo a la que bautizó “la ambición de los imperios” y dijo estar “preocupado” por las disputas que se dan entre países como ser Ucrania y Rusia porque considera que “hay un movimiento de reacomodamiento geopolítico terrible y estamos al borde de la tercera guerra mundial”.

“Y no vengo a asustar, porque cada vez que digo estas cosas hablan de campaña del miedo y no, estamos al borde de la tercera guerra y no va a ser la tradicional como conocimos en la primera y segunda, porque esta va a ser nuclear, quieren poner de rodillas a Rusia y Rusia también es potencia nuclear, guarda con China y la India, guarda con el juego que hacen con la OTAN”, desarrolló.

Y añadió: “Es un llamado de atención para que tengamos en cuenta, 25% aumentó en el continente europeo la pobreza ¿qué ocurre? El modelo que se lleva adelante es de concentración y exclusión y eso se está notando, el rostro más terrible del capitalismo. Esto no quiere decir que soy pro soviético, yo no soy pro nadie, soy antiimperialista de cualquier signo, como Perón decía: nosotros no queremos cambiar de collar, queremos dejar de ser perros; y yo soy peronista”.

La única verdad es la realidad

Asimismo, Insfrán hizo mención de la cobertura mediática de la inauguración del puente sobreelevado en la ex Circunvalación y relató: “Hoy leía que se inauguró un puentecito, decía un medio ¡que carito salió el puentecito! y llevó mucho tiempo ¿eh? ‘Lo único que se hizo en cuatro años es lo que vino a inaugurar Macri’, dicen; sí y por qué no dicen que lo único que faltaba cuando vino Macri era terminar el puente San Hilario, lo otro estaba hecho, qué me van a venir a contar a mí”.

“Así que actualicen un poco su estadística y van a ver que Macri sólo quiso venir a mostrar que él hacía la planta potabilizadora de Clorinda y ahí tuvimos una señal de arriba, cuando le cayó la bandera en la cabeza y el tiempo lo mostró. Porque aparte que este pueblo es esclarecido y agradecido, también es un pueblo creyente, respetamos eso”, recordó.

Y ratificó: “Esa fue una señal del Señor. La única verdad es la realidad, estaba mintiendo y la bandera le cayó en la cabeza. Igual que con el hospital de Laguna Blanca, que desde julio del 2016 neutralizaron, no paramos la obra porque yo les dije a ustedes: no se preocupen, no va a ser a la velocidad que veníamos, sino más despacio pero no nos vamos a detener, ocurrió eso”.

Más obras en Pastoril

Por otro lado, Insfrán consideró que las obras de refacción y ampliación de la Casa de la Solidaridad de Pastoril que inauguraron en esta jornada son “un lugar de amor, de encuentro, de compartir alegrías y tristezas porque es un lugar donde nos contenemos”.

Y le dijo al intendente local, Renzo Parra, que la obra del coronamiento sobre el Riacho Monte Lindo Grande “se está haciendo y Vialidad va a terminar para la comunidad completa”.

“Vos hablaste de las viviendas y el agua potable, pero yo te digo que tu planta de agua potable se está quedando chica, así que ya está planificada para hacer una nueva planta de agua potable”, anunció.

E insistió: “Esto tiene el Modelo Formoseño, no tienen necesidad de pedir porque este modelo es fantástico y no es porque seamos inteligentes, sino porque sabemos para quién tenemos que trabajar y hacer las cosas, entonces ya sabemos anticipadamente qué es lo que en cada lugar está haciendo falta y tratamos de ir cumpliendo de a poco”.

Redoblar la confianza

Por último, el primer mandatario agradeció “infinitamente” al pueblo de Colonia Pastoril “por la confianza que nos dieron el 25 de junio”, jornada eleccionaria en la que renovó su gestión a cargo del Poder Ejecutivo por el voto de los formoseños.

“Y esa misma confianza vengo a pedirles que redoblemos para tener un Gobierno nacional que no sea un Gobierno que nos esté diciendo ajuste ni violencia, porque si van a hacer todo lo que están diciendo, el pueblo no se va a quedar en la casa”, advirtió.

Y esbozó: “Fíjense que en Francia, que ellos son tan admiradores de estos países, hace unos días quemaron 288 vehículos, y creen que aquí el pueblo les va a aplaudir cuando vean que su familia no tiene qué comer, que no les alcanza y ellos dicen que eso se va a resolver con represión ¿cómo termina? Pregunten a De la Rúa”.

En este punto, Insfrán aclaró que “no estamos haciendo ninguna campaña del miedo” sino que “estamos alertando a nuestro pueblo de lo que tenemos en frente”.

“Les digo a los jóvenes: piensen, no se dejen llevar por un personaje que sale en la tele y habla de hacer lo que quieran. Así no podríamos vivir en comunidad, se vive siempre bajo un orden para saber hasta dónde yo puedo ir y el otro venir. No le crean a una figura que pone cara de malo y dice barbaridades, habla de libertad pero me parece que ya se está pasando de rosca, porque eso no es libertad, sino libertinaje”, finalizó.