Insfrán anunció obras para Ingeniero Juárez y advirtió que no permitirán intrusos en viviendas sociales

En su discurso, el primer mandatario criticó además el desigual reparto de fondos coparticipables y anticipó que no se quedará callado ante el ataque que recibe de ciertos sectores.

El tercer día de la gira del gobernador Gildo Insfrán comenzó este jueves 4 en la EPEP N°24 de Ingeniero Juárez, donde se llevó a cabo el operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”.

En ese contexto, realizó una serie de anuncios de obras de importancia para la comunidad y lanzó una dura advertencia para quienes intrusaron viviendas sociales: “No se vayan a equivocar aquellos que quieren tomar por asalto las viviendas. Primero, los vamos a sacar de cualquier manera, no corresponde, vivimos en un Estado de paz y tranquilidad; segundo, no lo vamos a permitir”, dijo y además anticipó que los intrusos tendrán dificultades para obtener el título de propiedad de ese bien.

Allí, el primer mandatario fue recibido por el intendente local Rafael Nacif y declarado huésped de honor, en el inicio del acto inaugural del OPNGT.

Como en toda la gira que lleva adelante en el oeste provincial, estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores provinciales y nacionales, además de intendentes de la zona.

Durante el acto, el Gobierno provincial entregó una retroexcavadora al municipio de Juárez, un equipo odontológico de Rayos X para el centro de salud del barrio Obrero, botiquines para la escuela anfitriona, además de lentes recetados, trámites de DNI, resoluciones de jubilaciones e indumentaria deportiva.

Además, se dio la firma del acta compromiso de inicio de obras entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad, para obras de infraestructura urbana. Se trata de la repavimentación y desagües pluviales de la avenida Juan Magnus Deguen, entre Juan Domingo Perón y calle Belgrano, además pavimentación y desagües pluviales de la avenida Juan Domingo Perón entre la avenida Deguen y calle Salta.

Al hablar ante una masiva concurrencia, el primer mandatario llamó a la unidad partidaria frente a las próximas elecciones al señalar que “tenemos que aprender que pasan las elecciones y después debemos seguir conviviendo todos juntos, entonces no tiene sentido que, si estamos en una lista, en otra, llegar al límite de vernos como enemigos”.

También criticó a candidatos de la oposición que proponen privatizar los servicios educativos y de salud, y se dirigió específicamente a uno, a quien definió como un “ignoto personaje, que fue tan inútil que duró un fin de semana como ministro” del expresidente Fernando De la Rúa.

“Me contesta a mí por el agravio que le hice a los porteños. Ese señor no califica para oligarca, cuando me refiero a los porteños me refiero a los oligarcas, a esa oligarquía que siempre jugó en contra de los intereses de los argentinos y lo sigue haciendo”, advirtió.

A continuación, criticó el desigual reparto de fondos de la Ley de Coparticipación, al señalar que Buenos Aires recibe, sin producir nada, porque “son chupasangres del resto del país”.

“Cuando uno ve el presupuesto nacional el distrito más rico, es el que más lleva del presupuesto nacional, solamente tiene el 6% de habitantes y se lleva el 35% del gasto del presupuesto nacional. Y para el broche de oro, cuando llegó Macri a la Presidencia de la nación, inmediatamente por un simple decreto le llevó de 1.40 a 3.70, es decir le triplicó el ingreso”, enfatizó para agregar que “nos robaron a todas las provincias el recurso, porque nos pertenece a todas las provincias”.

Dijo que ante esta injusticia no podía quedarse callado, y además porque “los porteños no me van a hacer callar nunca”.

Obras en marcha

El Gobernador enumeró las obras públicas en marcha en Ingeniero Juárez, como escuelas, jardines de infantes, centros de salud, la ampliación del hospital distrital con un avance del 60%, el Centro de Desarrollo Infantil y el edificio para la Dirección General de Rentas en la Línea Barilari.

En cuanto a la construcción de 136 viviendas urbanas, pidió a las personas que tomaron por asalto las mismas, que no se equivoquen porque “los vamos a sacar de cualquier manera”, ya que no corresponde para un Estado de paz y tranquilidad como el que se viven y además porque tendrán dificultades para conseguir su título de propiedad.

En este contexto, anunció que las 50 familias perjudicadas por esta toma, serán reubicadas en otras viviendas.

También se refirió a la obra del Gasoducto, que fuera paralizada durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero que avanza a paso firme, pasando por Ibarreta y próximamente llegará a Ingeniero Juárez. Destacó que es esta localidad la ubica que cuenta con el 95% de caños de distribución domiciliaria ya instalados, por lo que sus habitantes podrán tener gas natural por red, en poco tiempo.

Adelantó además Insfrán que están en una etapa de licitación obras como la construcción de la Unidad Regional de la Policía, de la Línea de 33 kilovoltios desde Juárez hasta Santa Rita y la culminación de la Pileta municipal.

Resaltó también que se construirá el pórtico de ingreso a la localidad, con la reparación total de la avenidaDeguen, más de 36 cuadras de pavimento, con la correspondiente construcción de plazoletas, además de una escuela para adultos en el barrio Obrero y una escuela especial en el barrio Centro.

Además, anunció la ampliación necesaria del cementerio municipal, la extensión de veredas comunitarios, la construcción del centro de salud de Teniente Fraga y un polideportivo cubierto para la Escuela N°319.

Néstor Kirchner

Durante su alocución, recordó Insfrán al dirigente Víctor Fernández, recientemente fallecido, y reivindicó al expresidente Néstor Kirchner, con quien firmó el Acta de Reparación Histórica y la pavimentación de la Ruta Nacional N°81 de vital importancia para la provincia.

“Los medios porteños cuando se refieren a mi dicen el híperkirchnerista y yo les pregunto, ¿ser agradecido en la vida, es ser de alguien?, yo creo que es de buena gente. Si me quieren encuadrar ideológicamente, soy peronista, sin ningún adjetivo, tampoco me incomoda si me dicen que soy kirchnerista, porque verdaderamente fue un buen presidente”, señaló.

Y recordó que Kirchner supo encaminar a la Argentina en un difícil momento económico recuperando la independencia económica. “Lo hizo al pagar al FMI los 10 mil millones de dólares que debía la Argentina, y se sacó de encima ese socio tan molesto, que el señor Macri graciosamente se fue a entregarnos nuevamente, como hacen todos los Gobiernos liberales”, recordó.

Así fue que consideró que “esto es lo que toda la vida hicieron los porteños y yo lo voy a seguir marcando, desde el costado norte de la Patria, como formoseño, como argentino. No, como extranjero en el exilio, como se sienten ellos. No son argentinos, son extranjeros en el exilio, porque así se sienten.Los del interior somos federales, ellos son unitarios”, enfatizó.