Insfrán anunció la construcción del centro de distribución de agua potable de Palmar Largo y la ampliación de la red hasta El Favorito

Dando continuidad a la segunda jornada de la maratónica gira que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán,acercando los servicios y prestaciones del Estado provincial al extremo oeste, en la localidad de El Favorito anunció la construcción del centro de distribución de agua potable de Palmar Largo y la ampliación de la red de distribución hasta dicho lugar, así como también la apertura de calles y parcelamiento de nuevas zonas de este barrio.

“Esto es lo que solicitaron ustedes, que es la ampliación de la red de agua potable y el loteo de la comunidad, después seguramente los otros pedidos que me entregaron, quédense tranquilos, vamos a leer y les vamos a responder a cada uno”, indicó.

En ese sentido, el mandatario recordó “cómo vi crecer esto”, no sólo El Favorito, sino toda la zona del oeste, y destacó un recuerdo “que me quedó grabado en marzo del 87”, cuando sucedió el desborde del río Pilcomayo y los pobladores de El Potrillo debieron ser evacuados.

“En marzo del 87, no tenían agua para beber, entonces había un camión aguatero que cargaba agua en los tambores que ahora usan para llevar miel y así se surtía; y ustedes ahora me están pidiendo ampliación de red, cómo yo no voy a entender si yo vi nacer todo esto”, señaló.

Y agregó: “Después, cuando me tocó llegar al Gobierno, seguimos profundizando y como estoy seguro que ustedes me van a acompañar, yo también estoy seguro que voy a seguir, entonces vamos a seguir haciendo las cosas”.

Asimismo, Insfrán valoró el OPNGT que se desarrolló en cada aula de la EPEP N°471, con las prestaciones de los diferentes organismos estatales y las atenciones médicas de los diversos profesionales especializados en cada disciplina.

Y aseveró que “acá está el Gobierno completo que viene junto a ustedes, no es que ustedes tienen que venir, venimos nosotros para que no se muevan de su lugar para resolver algunos problemas que estamos en condiciones de hacerlo y los que no estamos, vamos a esperar y de a poquito lo iremos haciendo”.

Por último, el Gobernador resaltó ver “esta juventud hermosa acá que me llena de orgullo” porque cuando asumió la conducción del Poder Ejecutivo, el 60% de la población vivía en la Capital y el 40% en el interior, pero aseguró que “eso se revirtió totalmente” ya que “ahora es al revés”.

“Porque ahora ustedes no tienen necesidad de irse de acá para tener lo que necesitan que es educación, salud, nivel terciario; en Formosa también hay un instituto Politécnico y se van a abrir carreras de la Universidad Tecnológica Nacional”, detalló.

Por lo que al finalizar valoró “todos los pasos que fuimos dando, no sólo yo, sino todos juntos”; y precisó que “este ejemplo de cómo se logran las cosas, que es con unidad, organización y con solidaridad que es la que tenemos que mantener”.