En Bartolomé de las Casas, Insfrán anunció la construcción de 40 viviendas para la comunidad 

Compartir

Fue al encabezar el operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo” este sábado 3 en la EPEP N°199. Además, realizó una serie de anuncios, que beneficiarán a los cuatro mil habitantes de esa comunidad originaria ubicada en el departamento Patiño.

Con la presencia del vicegobernador Eber Solís y miembros de su gabinete, el mandatario fue acompañado por las autoridades de las comunidades originarias de Bartolomé de las Casas, de los directores y autoridades del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) y de los vecinos de la zona.

En el inicio de su discurso, recordó al cacique Zacarías Pereira y al cacique Chascoso de la etnia Pilagá, con quienes trabajó desde 1983 para la creación del ICA.

Insfrán llamó la atención de la comunidad por los cortes de rutas que efectúan al recordarles que no tienen necesidad de hacerlos, ya que mantienen un diálogo permanente con los funcionarios provinciales.

“Aparte nunca puede ser querer conquistar un derecho, con un delito. Porque el cortar una ruta es un delito y ustedes no piensen que, porque cortaron una ruta, yo estoy acá, yo estaré acá las veces necesarias” explicó.

Al enunciar una serie de obras adelantó la iluminación de 500 metros que faltan del acceso a la comunidad y el inicio en breve de la construcción de 40 viviendas para la comunidad, como también la refacción integral del edificio del ICA. También se construirá un edificio para el Registro Civil.

Además de la refacción de la EPEP N°73 que ya está en marcha, les anunció la construcción de una cisterna de 100 mil litros, lo que permitirá mejorar el suministro de agua potable, para posteriormente ampliar la red.

La licenciada en enfermería de la comunidad también recibió buenas noticias, ya que refaccionarán un espacio para su mayor comodidad, ya que reside en la comunidad.

Asimismo, se hará la ampliación de la red de baja tensión para las 37 familias del paraje La Pampa y se dotará de la infraestructura necesaria para la cancha de la liga de 13 clubes de fútbol.

Cuestionamiento

El primer mandatario provincial cuestionó a ciertos dirigentes que llegan a las comunidades originarias y sólo viven en Formosa hace tres años, pero en sus discursos hablan de una “Formosa fea”.

“Lo único que sé es que Formosa es tan linda, porque vinieron con una mano atrás y otra adelante y hoy son multimillonarios. Bienvenidos, qué pasó” se preguntó.

“Nacimos en esta tierra, no es una discriminación para los que eligieron venir a vivir acá de otros lugares, los recibimos, el Modelo Formoseño incluye a todos, pero hay una sola condición para estar que es amar a Formosa” recordó.

Cortes de ruta

Insfrán insistió en manifestarles el verdadero perjuicio que significan los cortes de ruta para quienes las deben transitar. “No tiene sentido, que quede bien en claro, si quieren hacer, sigan haciéndolo, pero con este gobernador con ese mecanismo no van a conseguir absolutamente nada. Sabemos lo que podemos dar, lo que podemos hacer” explicó.

Y reiteró que tienen el diálogo abierto con las autoridades y que siempre les han explicado cuando las cosas se pueden concretar y cuando no se puede, que es necesario esperar.

“Me voy con alegría de haber estado con ustedes después de un tiempo, voy a estar en la comunidad las veces que sean necesarias. Aquí y en cualquier comunidad, de cualquier etnia, nadie me va a impedir. No porque voy a ir con violencia, ni nada, porque yo soy parte de ustedes, me conocen y yo a ustedes y podemos conversar, así resolvimos tantas cosas” cerró.

Educación

El acto de apertura de la jornada de atenciones integrales comenzó con el discurso de la directora de la escuela, Ramona Rosalía Sánchez quien recordó que la misma es de modalidad EIB

“En cuanto al aprendizaje la modalidad es intercultural bilingüe, nuestra provincia es pionera en todo el territorio nacional. Cada escuela de nuestra comunidad tiene un maestro especial MEMA que es quien acompaña en la enseñanza a los docentes, implementando siempre el enfoque y desarrollo de los alumnos” expresó.

Señaló que es un verdadero orgullo que todas las comunidades de la provincia tienen acceso a las mismas oportunidades, y en ese marco recordó que personas que cursaron sus estudios primarios y secundarios en la comunidad, son hoy profesionales.

El pastor Marcial García tuvo a su cargo la bendición del operativo solidario tras lo cual se entregaron distintos elementos para la comunidad, y se intercambiaron obsequios entre comunidad y autoridades.

También brindó la bienvenida a los presentes el cacique toba Andrés Pereira. “Las puertas de nuestra comunidad están siempre abiertas para ustedes, agradezco al operativo Por Nuestra Gente Todo, a quienes vinieron a poner en condiciones todo, dejaron todo como nuevo” expresó.

Resaltó además la iluminación de la cancha de fútbol, que ya fue inaugurada por los deportistas, quienes agradecieron la obra.