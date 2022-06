El subsidio Esfuerzo Formoseño beneficia a 65 mil formoseños ￼

Compartir

La administradora general del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), la doctora Claudia Villarruel, se refirió a los subsidios de energía eléctrica con los que cuenta la provincia con el objetivo de proteger a la economía familiar de los sectores más vulnerables.

“Seguimos trabajando con la incorporación del subsidio provincial Esfuerzo Formoseño, que se encuentra vigente durante todo este primer semestre del año”, inició informando según datos recopilados por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Explicó que “surgió en el año 2019 por una decisión política del gobernador Gildo Insfrán de salir a contener a aquellas familias que habían sido dadas de baja de la tarifa social, a fines del 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri”.

“A nivel nacional, la tarifa social había sido dado de baja y el Gobernador, a través del Decreto N° 22 crea este programa provincial que da una contención real y efectiva a más de 65 mil familias formoseñas”, amplió.

Indicó que “en el 2019 habían 62 mil familias beneficiadas” y agregó que “las más de tres mil que se han incorporado en la actualidad, es gracias al trabajo en conjunto que realiza el EROSP con cada una de las Municipalidades”.

Además, destacó: “Cuando iniciamos la gestión estábamos en 19 localidades y hoy podemos decir que estamos en toda la provincia trabajando con los Municipios y articulando para que el usuario pueda resolver los trámites referentes al servicio de energía eléctrica a través de una delegación en su lugar de residencia”.

Cabe destacar que Subsidio Formoseño se encuentra vigente y al respecto Villarruel recordó quienes pueden acceder a él: “Tiene que ser jubilado o pensionado y en el caso de los activos, no puede percibir más de dos haberes mínimos”.

Agregó que también abarca a “los que trabajen en el servicio doméstico, los que perciban servicios sociales, monotributo social, veteranos de guerra, personas que presentan alguna discapacidad” y señaló que para solicitarlo “deben presentar en el EROSP una factura de servicio, fotocopia de DNI y acreditar la situación”.

Seguidamente, aclaró: “También tiene requisitos no excluyentes como no tener un auto de más de diez años, no poseer embarcaciones, ni más de dos terrenos como título de propiedad”.

“En el caso de los fallecidos recomendamos que realicen el cambio de titularidad para poder acceder, porque ellos también se encuentran excluidos y este es un beneficio que solo se aplica a los usuarios residenciales”, expuso.

Otros

En otro orden, también informó sobre el “subsidio por Electrodependencia”, manifestando que “existe la Ley Nacional N° 27.351 y dentro de las facultades que tiene el EROSP se emitió una resolución con la correspondiente autorización de las superioridades, a partir del cual se le reconoce la totalidad de los costos de los servicios a los usuarios que se encuentran en esta situación, es decir, no pagan el consumo de energía eléctrica”.

Además, expuso que para poder solicitar este beneficio “se requiere de una historia clínica con la leyenda de electrodependencia, la fotocopia del DNI y la factura de servicio”, aclarando que “en el caso que no sea titular, porque lo es algún pariente, se debe acreditar el vínculo”.

También, ahondó que “la historia clínica puede ser otorgada por un centro de salud o de los hospitales públicos” y manifestó que “actualmente en la provincia tenemos 108 beneficiarios”.

Finalmente, repasó que “durante la gestión del Gobierno de Macri la luz aumentó un 2300%”, además de que “en el 2018 de una manera imprevista se quitaron los subsidios de la tarifas sociales y que antes esta situación se crea el Programa Provincial Esfuerzo Formoseño, siendo una de las primeras provincias que crea este programa para poder contener a los usuarios que iban a recibir de lleno ese aumento en el servicio de la energía eléctrica”, concluyó.