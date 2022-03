Insfrán en el Polo Científico: “Tenemos que terminar con esta asimetría dolorosa que existe en el país”

Compartir

El mandatario celebró la vista del titular de Ciencia y Tecnología de Nación; y anticipó que trabajaran en más proyectos conjuntos.

El gobernador Gildo Insfrán, ofició como orador en el acto de la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno local y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación a través de su titular, Daniel Filmus, que tiene como fin crear la primera fábrica de bioinsumos de la provincia de Formosa.

“Hace un poco más de una semana visitamos a Daniel en su despacho, porque teníamos el proyecto y la ilusión, pero no teníamos con qué llevarlo adelante, evidentemente que nuestras palabras lo convencieron al compañero”, bromeó.

Luego, el mandatario recordó que, hace pocos días, Filmus lo convocó al acto de lanzamiento del Plan de Promoción de la Ciencia y la Tecnología para Pymes Innovadoras de la Agencia I+D+i, que se llevó a cabo en la Ciudad Universitaria de la CABA; y dijo que “es un edificio que está destinado a los científicos de 17 metros cuadrados cubiertos” al mismo tiempo que aclaró: “Lo que estamos haciendo nosotros acá no llega todavía a esa dimensión, pero también es pretensión nuestra que esto siga creciendo”.

“Este es el Polo Científico y Tecnológico de Innovación que empezamos con Cristina (Fernández), fuimos más lentos en los cuatro años de la pandemia del neoliberalismo, pero no nos detuvimos; y ahora aquí al lado se está edificando el Instituto Politécnico donde se están dictando cuatro carreras, es decir, formando recursos humanos”, explicó.

Y añadió: “Tenemos un Centro de Medicina Nuclear, que en abril y mayo estaremos poniendo en funcionamiento la primera etapa de radioterapia, gracias a ese material que nos llegó desde Alemania hace cinco días que es la fuente de cobalto-60 y que va a permitir el tratamiento de situaciones de esa enfermedad tan terrible como la oncológica”.

En esa línea, señaló que, en su primera etapa tratará enfermedades más superficiales, luego “cuando empiecen a funcionar los aceleradores lineales vamos a ir más profundo”; y en una tercera etapa “vamos a tener una farmacia, o sea que ahí se van a producir los isotopos radioactivos que se requieren para hacer un diagnóstico exacto pos tratamiento, para ver si queda una célula cancerígena en el cuerpo humano”.

“Esto lo vamos a hacer en Formosa y no solo va a ser para los formoseños, va a ser para la región porque este centro es de avanzada, de última tecnología, que también empezamos en la época de Cristina Fernández de Kirchner”, subrayó.

Y agregó: “Tenemos 100% de personal capacitado, de equipamiento acopiado, que para no perder la garantía teníamos que mantenerlo en un depósito a 24 grados; y la obra civil en la época de (Mauricio) Macri, con esa palabra que ellos usan de ‘neutralizar’, para no decir borrar, pero nosotros seguimos la obra civil con recursos provinciales”.

Asimismo, Insfrán expresó que “con este nuevo gobierno que tiene una mirada federal, que es lo que hace falta, tenemos que romper con el centralismo porteño”, porque “si no lo hacemos, va a ser imposible”.

“El imperio le dio a la Argentina una función, nosotros tenemos que ser el granero del mundo, o sea que tenemos que producir a costo argentino, barato para ellos, con la injusticia social; y esto es lo que queremos revertir”, aseveró.

En esa línea, el primer mandatario trajo a la memoria cuando, al inicio de su gestión, “en el año 1995, en pleno consenso de Washington, donde era más rentable importar que producir”, en Formosa se creó el programa PAIPPA, al detectar que los jóvenes debían emigrar de sus campos y sólo quedaban adultos mayores y niños; además de proveer alimentos a las familias de la zona ya que sus ingresos estaban por debajo de la canasta básica rural.

“El mensaje era: no abandonen su tierra. No tenían título de propiedad porque había una ley del proceso militar que hablaba de unidad económica para poder acceder y encima estaba la zona de seguridad en la ruta 81 hacia el sur y los del norte no podían tener propiedades si eran paraguayos o descendientes y hacía 50 años que vivían allí; nosotros modificamos la ley, le dimos el título de propiedad, con el gobierno de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) hicimos las viviendas rurales en la chacra del productor”, describió.

Y profundizó: “Pero esto es todo un proceso, porque con eso no bastaba. Teníamos que trabajar con dos pilares, la educación y la salud, hoy en Formosa podemos decir lo que repite el señor presidente: cada formoseño nazca donde nazca tiene que tener la posibilidad de realizarse en su propia tierra”.

En ese marco, Insfrán aseguró que “hoy tienen energía, caminos pavimentados, jardines, escuelas primarias, secundarias, terciarios, en algunos lugares carreras universitarias, tenemos un instituto en donde se dicta una carrera que solamente existe en Formosa con un convenio con la UNaF, pero bancado por el gobierno, que es la ingeniería en producción”.

Consideró que esta formación profesional es “exacta” para el pequeño productor, porque es una carrera “donde tiene el conocimiento de veterinaria, ingeniero agrónomo y forestal”, ya que un minifundista “no puede tener un profesional para cada explotación”; pero, resaltó, “lo más lindo es que el primer ingeniero en producción es el hijo de un paippero que tiene cinco hectáreas, y eso es justicia social”.

Ante lo expuesto, el gobernador le dijo al ministro Filmus que “nosotros con la adversidad no pactamos, porque nos vence o la vencemos; y decidimos vencerla, por eso la adversidad de los cuatro años la vencimos”.

“Hay que corregir esta asimetría dolorosa que existe en Argentina, es cierto que en el Norte existe, pero yo te puedo asegurar que la provincia más marginada es Formosa, porque tiene que pelear sola para todos los emprendimientos, porque todo llegaba hasta el sur del Bermejo, en Chaco nomás. Esto lo entendió el flaco Néstor Kirchner, porque venía del sur y padecía las mismas necesidades”, expuso.

Por último, Insfrán agradeció a Filmus su visita y le reconoció que “para nosotros es importante que vengas y veas” el desarrollo de la provincia de Formosa, deseando llevar adelante más proyectos que competan a la cartera científica y tecnológica en el territorio formoseño.