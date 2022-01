Ferreira encabezó reunión de trabajo donde se analizaron estrategias para “amesetar” casos de COVID-19

Compartir

El jefe de Gabinete de Ministros Antonio Ferreira presidió este lunes en Casa de Gobierno una reunión de trabajo junto al ministro de Desarrollo Humano Aníbal Gómez, de la que participaron referentes de distintas áreas de la cartera sanitaria. Durante la misma se analizaron estrategias y acciones tendientes a lograr “amesetar” el número significativo de casos de COVID-19 registrados en los últimos días.

Asistieron la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales del Primer y Segundo Nivel de Atención, dra. Cristina Mirassou; la directora de Epidemiología del MDH, Claudia Rodríguez; dr. Julián Bibolini, el médico infectólogo del Consejo Integral de la Emergencia COVID -19; el director de la Red Provincial de Laboratorios, bioquímico Juan Carlos Atencia; el director del Hospital Interdistrital Evita, dr, Samuel Gutiérrez y el director del Hospital Central, dr. Mario Romero Bruno.

El ministro de Desarrollo Humano Aníbal Gómez insistió en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y la vacunación, accediendo a los 52 vacunatorios a demanda, fijos y sin turnos que dispuso el gobierno provincial. Se explicó que a los mismos puede acceder toda persona a vacunarse, inclusive extraprovinciales y oriundos de otros países.

Incluso aseveró que en los 52 centros de vacunación también se dispondrá de un laboratorio de última generación que incluye hasta el proceso de placas radiográficas para que luego un profesional pueda evaluar el cuadro del paciente y diagnosticar, e incluso evaluar la necesidad de aplicar suero hiperinmune.

Durante la reunión Gómez informó que la provincia de Formosa cuenta en la actualidad con el 94,93% de su población objetivo vacunada con primera dosis, 81.83% con segunda dosis y 58,91% con tercera dosis o refuerzo.

En contacto con Agenfor, el infectólogo Bibolini explicó que se trató de una reunión de trabajo para analizar y tomar decisiones con respecto a los aumentos de casos positivos a COVID19 en la provincia.

En este contexto, precisó que el objetivo es “decidir qué medidas tomar para estimular que la gente cumpla un poco más el protocolo sanitario, de uso de barbijo, distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y sobre todo, completar los esquemas de vacunación”.

Asimismo, hizo saber que la situación epidemiológica de Formosa, actualmente está “bien” pero “están aumentando significativamente los casos, al igual que en el resto del país”.

Y expresó que “estamos considerando que Formosa está entrando en su segunda ola de contagios por el aumento indiscutible de positivos a este virus”.

Además, manifestó que ese aumento de casos podría atribuirse a la principal sospecha epidemiológica que es, la variante Delta y probablemente la Ómicron, ya que “son muchos contagios en pocos días”, pero hay que esperar los resultados del Instituto Malbrán, aclaró.

Respecto a la ocupación de camas, especificó que “hay muy pocos pacientes COVID internados, comparativamente con otra época, siendo en aproximadamente 11 personas”.

De ese total, “son dos los que permanecen con asistencia respiratoria mecánica” indicó y añadió que “ambas personas no cuentan con la vacuna contra este virus”.

Vacunatorios fijos

Sobre esto, Bibolini destacó la concurrencia de las personas que se acercan a vacunarse diariamente, sobre todo teniendo varios centros a dónde acudir.

Y puso de relieve que “de la población objetivo, es decir 3 años en adelante casi el 95% de la población ya cuenta con su primera dosis de inmunidad y 81% con segunda dosis” por eso, instó a la comunidad a que “se acerquen a los vacunatorios a completar su esquema”.

“En Formosa estamos bien con la inmunización, pero queremos estar mucho mejor porque se viene la nueva ola de contagios y debemos prevenir” cerró.

Rodríguez

La directora de Epidemiología del MDH, Claudia Rodríguez precisó que durante la reunión se abordaron planificaciones, estrategias y acciones a llevarse a cabo en el marco de la pandemia por coronavirus a raíz del aumento importante de casos positivos observados en la provincia.

“Lo que tenemos que tratar de hacer es cortar o disminuir esa escalada de casos positivos, tenemos dos formas mayoritarias de hacer que estos casos empiecen a disminuir o amesetarse. Una es las medidas de prevención que implementamos hace dos años: lavado de manos, correcto uso del barbijo, distanciamiento social, evitar los aglomeramientos más aún en lugares cerrados y si estaremos en un lugar cerrado, que tenga una buena ventilación. Además no compartir mate, tereré, vasos. Además, vacunarnos” explicó.

Dijo Rodriguez que este ascenso de casos “Era esperable que pudiera pasar” a razón de la época del año que produce una “movilidad importante de personas” provenientes de distintas provincias, incluidas Buenos Aires “donde tienen gran cantidad de casos positivos en este momento”.

Rodríguez insistió en la necesidad del buen uso del barbijo, que tape nariz, boca y mentón, un distanciamiento de 1,50 metros a 2 metros, lugares ventilados y no compartir vasos. “Aquel que no se vacunó todavía, puede empezar, el que se colocó la primera dosis que todavía no se colocó la segunda dosis, que lo haga, hoy contamos con muchos vacunatorios fijos, distribuidos en toda la provincia, con accesibilidad para todos” remarcó.

La médica dijo que la escalada de casos tiene además su explicación en una conjunción de motivos, como fiestas, mayor movilidad, aunque aclaró que “tenemos un aumento de casos pero bajo porcentaje de complicaciones y de internados, esto es el efecto beneficioso de la vacuna”.

Finalmente confirmó que el “Pase sanitario” se implementará en la provincia al señalar que “estamos culminando los detalles para su ejecución, pero la idea es implementarlo, con el objetivo de promover la vacunación en los grupos más remolones”.