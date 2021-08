Bibolini pidió no relajarse y continuar usando el barbijo

Compartir











En contacto con AGENFOR, el médico infectólogo Julián Bibolini, quien forma parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Doctor Enrique Servían”, se refirió a la variante Delta, a la importancia del uso del barbijo y consideró como “una campaña histórica” a la vacunación contra el coronavirus que se está desarrollando en la Provincia de Formosa.

En principio, indicó que la campaña de vacunación está en una etapa avanzada y destacó que los adolescentes de 16 y 17 años ya están recibiendo la dosis contra el COVID-19, este lunes 23 y martes 24.

Variante Delta

Además, el profesional de la salud, se refirió a la detección de casos de la variante Delta en otras provincias, expresando que “no podemos admitir, con pocos casos, que haya transmisión comunitaria de la variante Delta, aunque haya varios casos que no se sabe el nexo epidemiológico”.

Sin embargo, dijo que “como un dato a favor -es una hipótesis- podemos decir que la cepa Manaos está haciendo frenar un poco la Delta”.

Indicó que la variante se contagia con mayor facilidad, afirmando que “entonces es más agresiva que el resto, porque en vez de contagiar a cien, puede generar mil casos”.

Bibolini, señaló como una ventaja el bajo índice de casos positivos, “no digo que ya zafamos, pero estamos mejor que hace unas semanas atrás”, aseguró.

En ese sentido, atribuyó esta circunstancia a las medidas preventivas aplicadas el año pasado: “esto nos ha permitido ganar tiempo, vacunar a un número mayor de personas e ir habilitando las actividades paulatinamente”.

No obstante, consideró que no hay certezas de que la variante Delta empeore o no las circunstancias.

Uso del barbijo

También hizo hincapié en el uso del barbijo y manifestó que “se está permitiendo la flexibilización (de actividades) porque hay menos casos comparativamente a meses anteriores, no debemos arruinar esa situación favorable no usando el barbijo en lugares donde hay mucha gente, es una irresponsabilidad”.

Asimismo, insistió en el uso correcto, asegurando que “de esa manera se puede ayudar a controlar la situación, demorando la aparición de nuevos casos y continuar inoculando a más gente”.