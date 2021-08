Informe COVID 19: Se registró la cifra diaria más baja de casos positivos luego de 134 días

Compartir











De los 88 nuevos diagnósticos, 11 corresponden a ingresos desde otras jurisdicciones.

Este lunes al mediodía, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, cuatro personas fallecieron y 88 fueron diagnosticadas con coronavirus en toda la provincia.

Los fallecimientos fueron de un vecino de Formosa: Claudio de 50 años; un vecino de Palo Santo: Roque de 83 años; una vecina de Ing. Juárez: Agustina de 79 años; y una vecina de Misión Laishi: Digna de 66 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 88 casos nuevos, fueron detectados en personas de entre uno a 71 años, en el marco de los 5157 test de vigilancia y búsqueda activa con el 1,7% de positividad.

Del total, 21 son de Formosa: 13 contactos estrechos, siete consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; 18 de Las Lomitas: nueve contactos estrechos, cinco por búsqueda activa y cuatro consultas por síntomas; siete de Ibarreta: seis consultas por síntomas y un contacto estrecho; seis de Villafañe: tres contactos estrechos, dos por búsqueda activa y una consulta por síntomas; cinco de Pozo del Tigre: tres contactos estrechos y dos por búsqueda activa.

Otros cuatro diagnósticos se realizaron en Pirané: dos por búsqueda activa, un contacto estrecho y una consulta por síntomas; cuatro contactos estrechos en Misión Tacaaglé; tres contactos estrechos en Ingeniero Juárez; dos casos en Misión Laishí: uno por síntomas y otro por búsqueda activa; dos en Riacho He He: un estrecho y una búsqueda activa; una consulta por síntomas en Gran Guardia, otra en El Chorro y una más en Bartolomé de las Casas; un contacto estrecho en Laguna Yema; una búsqueda activa en Clorinda y once ingresos desde otras provincias: tres de Corrientes, dos de Chaco, dos de Tierra del Fuego, uno de Santa Fe, uno de Jujuy, uno de Salta y uno de Buenos Aires.

Además, este lunes se dará de alta médica a 265 pacientes recuperados que corresponden a 21 localidades.

En ese marco, al 23 de agosto de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 61.916 casos de coronavirus, de los cuales 58.907 se recuperaron, 1.802 siguen activos, 1.149 fallecieron, 58 egresaron de la provincia; y se llevaron a cabo 1.025.234 test con el 6,04% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia, detectó el ingreso al territorio de 541 camiones de carga, 667 vehículos y 1.665 personas; controló en la vía pública a 8.903 personas y 4.326 vehículos; labró infracciones a 28 vehículos y 61 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino en cinco fiestas privadas; y registró una violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho.

Campaña de vacunación

Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, el organismo reiteró que, este lunes se vacunaron los adolescentes de 16 y 17 años de toda la provincia que se hayan inscripto para ello, tarea que continuará el este martes 24 de agosto.

En estas jornadas, que se realizan en todas las localidades de la provincia de manera simultánea, también podrán acercase para recibir la vacuna contra el COVID-19 aquellas personas de 18 años en adelante que aún tengan pendiente la aplicación de la primera dosis.

Cifra diaria más baja

Por último, el Consejo señaló que los 88 casos positivos de Covid-19 reportados este lunes significan la cifra diaria más baja en 134 días.

Este logro demuestra el acierto de la estrategia sanitaria provincial, tanto en las medidas adoptadas para controlar los brotes iniciados en marzo de este año, como en las acciones implementadas para evitar nuevos brotes y retrasar el ingreso de la variante Delta.

“Ganamos así valioso tiempo para avanzar en la campaña de vacunación que protege a la población frente al virus”, aseveró el organismo.

Al mismo tiempo sostuvo que esta situación fue posible “gracias al esfuerzo y compromiso conjunto de Pueblo y Gobierno trabajando unidos contra el Covid-19, demostrando una vez más que no existen obstáculos que el pueblo formoseño no pueda superar actuando unido, organizado y solidario”.

“Sigamos en esta senda para continuar avanzando hacia la vida y el futuro que queremos todos y todas”, concluyó el parte.