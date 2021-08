COVID 19: Este lunes arranca la vacunación a adolescentes en toda la provincia

Compartir











Quienes no pudieron completar la inscripción por falta de DNI, podrán hacerlo presentando la constancia en trámite en el vacunatorio. Además, se convocó a vacunar a todas las personas mayores de 18 años que aún no tengan la primera dosis.

Tal como lo anunció hace unos días el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, el próximo lunes 23 de agosto inicia la vacunación a adolescentes de 16 y 17 años residentes en todo el territorio formoseño, que se hayan inscripto previamente a través de la página oficial del Gobierno de Formosa; y se extenderá hasta el martes 24 del mismo mes.

Así lo reiteró también, este domingo, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” en un nuevo parte informativo; y explicó cómo se desarrollarán ambas jornadas.

“Hay algunas localidades, no en todas, en las que se va a dividir la vacunación: en unas será el día 23 y el otras, el 24. O sea, van a tener un solo día de vacunación”, aclaró el ministro de Gobierno, Trabajo, Seguridad y Justicia, Jorge Abel González.

Y agregó: “El lunes 23 la vacunación se realizará en Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayén, Los Chiriguanos y el Simbolar. En esas localidades se vacunará sólo el lunes”.

Mientras que, solamente el martes 24 de agosto, se realizará la inoculación en Bajo Hondo, La Libertad, Lamadrid, Fortín Pilcomayo, Guadalcazar, Río Muerto y Puerto Irigoyen.

“Estas son las dos únicas situaciones distintas. Para el resto de la provincia se vacunarán 23 y 24”, aseveró.

En ese sentido, el organismo manifestó que, los y las adolescentes deberán acercarse al vacunatorio habilitado más cercano a su domicilio con su DNI en mano; y remarcó que, aquellos que extraviaron su documento y, por tal motivo, no pudieron completar su inscripción, se podrán presentar para vacunarse con la constancia de DNI en trámite.

También, se recordó que, durante esas dos jornadas podrán acercarse a recibir la vacuna contra el COVID 19, todas las personas mayores de 18 años en adelante que aun tengan pendiente la aplicación de la primera dosis.

Vacunatorios

En ese marco se dieron a conocer las sedes que oficiarán como vacunatorios en los diferentes puntos de la provincia en el horario de 8 a 13 horas.

Es así que las jurisdicciones de Comandante Fontana, Coronel Bogado, Alto Alegre, Rincón Florido, Bartolomé de las Casas, Col. Abo. Bme. De las Casas, Subteniente Perín, San Carlos, Riacho de Oro, Ibarreta, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, KM 503 RBN, Estanislao del Campo, Colonia J.B. Alberdi, La Soledad, Tres Pozos, Las Choyas, Pozo del Tigre, tendrán como sede de vacunación la EPES N°14 de Fontana, la EPEP N°73 de Bartolomé de las Casas, EPEP N°119 en Col. Abo. B. Casas, EPEP N°53 de Subteniente Perín, EPES N°3 de Ibarreta, EPEP N°44 de Estanislao del Campo y EPES N°6 de Pozo del Tigre.

En cuanto a las localidades de Misión San Nicolás, Lote 67, Pozo Verde, Soldado Villalba, Villa General Urquiza, Campo Alegre, Paso Naite, Las Lomitas, La Bomba, Colonia Muñiz, Campo del Cielo, Punta de Agua, Juan G. Bazán, Fortín Soledad, Güemes, Colonia Sarmiento, Fortín Leyes, San Martín Dos, Fortín Lugones, Colonia La Estrella, Isleta, Posta San Martín I, Posta Santa Fe, Posta Cambio Zalazar y Pozo Hondo, podrán asistir a la EPEP N°42 de Las Lomitas, EPEP N°250 de Güemes, EPEP N°110 de San Martín Dos, EPEP N°83 de Fortín Lugones y EPES N°39 de Posta Cambio Zalazar.

Por otro lado, para El Espinillo, Subteniente Massaferro, Lorocué, Villareal, Soldado Heriberto Dávalos, Apayerey, Buena Vista, Misión Tacaaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, Belgrano, Loma San Pablo, El Cogoik y El Recreo, serán sedes de vacunación la EPEP N°246 de El Espinillo, el Polideportivo Municipal de Misión Tacaaglé, el Polideportivo Municipal de Buena Vista, la EPEP N°74 de Tres Lagunas y la EPES N°17 de General Belgrano.

Por su parte, los adolescentes que residen en Herradura, Tatané, Villa Escolar, KM 100 NRB, Lucio V. Mansilla, Banco Payagua, Misión Laishí, Riacho Lindo, El Esterito, El Angelito, Presiente Irigoyen y Colonia Ituzaingó deberán acercarse al vacunatorio más cercano entre el Centro Deportivo y Cultural de Herradura, la EPES N°20 de Villa Escolar, el Salón Multiuso Municipal de Mansilla y el Polideportivo Municipal de Laishí.

A su vez, en Clorinda, Riacho He He, La Frontera, Loma Hermosa, El Recodo, Siete Palmas, Laguna Blanca, Colonia José M. Paz, Colonia La Primavera, Laguna Naick Neck, Villa Lucero, San Juan, Palma Sola y El Paraíso, se habilitaron el Club Argentinos del Norte en Clorinda, el Polideportivo Municipal de Riacho He He, la EPEP N°46 en Siete Palmas, la Escuela de Frontera N°6 de Laguna Naick Neck y la EPES N°36 de Palma Sola.

En la zona de El Chorro, El Potrillo, La Brea, El Divisadero, El Quebracho, Lote 8, El Tucumancito, Santa Teresa, María Cristina, Pozo de Maza, La Mocha, Sombrero Negro y La Rinconada, oficiarán de vacunatorio la EPES N°110 de El Chorro, la EPEP N°433 de El Potrillo, la EPEP F. N°5 de El Quebracho, la EPES N°5 Anexo I de Lote 8, la EPEP N°284 de Santa Teresa, la EPEP N°78 de Pozo de Maza y la EPEP N°76 Anexo I de La Mocha.

Asimismo, para Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayen, Los Chiriguanos, El Simbolar, Bajo Hondo, La Libertad, Lamadrid, Fortín Pilcomayo, Guadalcazar, Río Muerto y Puerto Irigoyen, los lugares habilitados son la EPEP N°30 de Bajo Hondo, EPEP N°190 de La Libertad, EPEP N°14 de La Madrid, EPEP N°154 de Fortín Pilcomayo, EPEP F. N°4 de Guadalcazar, EPEP N°90 de Río Muerto, EPEP F. N°5 Anexo II de Puerto Irigoyen, EPES N°25 de Laguna Yema, CBR N°62 de Pozo del Mortero, EPEP N°149 de Sumayen y el Polideportivo Municipal de Los Chiriguanos.

Además, en Pirané, El Corralito, Estero Patiño, Loma Senes, La Disciplina, El Palmar, Pilagá Tercero, Colonia La Loma, Palo Santo, Potrero Norte, El Coatí, Colonia El Progreso, Los Matacos y Gran Guardia tendrán como sede el Centro de Cultura y Deporte de Pirané, la EPEP N°35 de Palo Santo, y la EPES N°26 de Gran Guardia.

En tanto que para Loma El Quebranto, El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa Dos Trece, El Bañadero, Campo Hardy, La Sirena, Mayor Villafañe, KM 142 NRB, Colonia El Olvido, Colonia El Rincón y General Victoria estarán habilitadas la EPEP N°116 de El Colorado, la EPEP N°45 de Villa Dos Trece y la EPEP N°242 de Villafañe.

Por último, para la ciudad de Formosa, Mariano Boedo, San Hilario, Pastoril, Colonia Dalmacia, Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagá e Ingeniero Juárez, se dispusieron las sedes del Estado Cincuentenario, Instituto Pedagógico Provincial y Club San Martín de la ciudad capital, EPEP N°55 de Mariano Boedo, EPEP N°37 de San Hilario, EPEP N°48 de Pastoril, EPES N°55 de Mojón de Fierro y la EPES N°12 de Ingeniero Juárez.