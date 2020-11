Bibolini brindó detalles del primer fallecimiento por COVID en Formosa

Compartir











“Es una pena porque ocurrió el primer fallecimiento por más esfuerzo que se hizo, hemos puesto todo lo que está al alcance de la ciencia, todos los tratamientos que pudieran existir aprobados por las sociedades científicas y el Ministerio de Salud de Nación”, sostuvo el especialista.

Y aseveró que “se utilizaron todos los medicamentos que se podían” pero lamentó que, aunque “a veces uno hace todo lo que puede, Dios y la evolución de esta pandemia deciden otra cosa”.

Respecto al cuadro clínico del paciente fallecido, Bibolini dijo que son de público conocimiento los factores de riesgo en las personas: el sexo masculino, la hipertensión, diabetes y que sea mayor de 60 años.

“Tienen más riesgo de tener una peor evolución y fallecimiento esas personas con esos factores. Y él, por desgracia, estaba dentro de este grupo”, indicó.

En otro orden, consultado por el momento de detección del virus en el hombre fallecido, el profesional señaló que fue diagnosticado como estudio por ser contacto estrecho de un caso positivo.

“A través de eso se comenzó a buscar, si él fue o no el primer caso, eso no se puede saber, igualmente es algo epidemiológico y no va a cambiar la historia de esta familia ahora”, aclaró.

Sepelio

Por último, el médico se refirió al procedimiento de la entrega del cuerpo a la familia y dijo que “siempre hay protocolos ante esta situación sea o no por coronavirus”.

“No está permitido hacer el ritual del velorio, en este caso en particular la familia tendrá que decidir qué hacer”, manifestó.

Y concluyó: “Hoy por la pandemia en Argentina no se hacen los velorios ni los rituales que se solían hacer antes y que uno podía velar 24 horas al cuerpo, en este caso exclusivamente por coronavirus, hay que decidir si la cremación o el entierro, siempre se sugiere la cremación porque es lo más seguro y hay que trasladar el cuerpo, ellos son de Belgrano, no sé qué va a definir la familia, eso es cuestión personal”.