Un joven de 19 años, asintomático, Dio positivo a coronavirus

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 117 test de vigilancia ybúsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus.

El caso positivo del día de la fecha es un joven de 19 años de laciudad de Clorinda, asintomático, que estaba aislado por sercontacto estrecho de un caso positivo previo de dicha ciudad.Recibido el diagnóstico positivo a coronavirus, el paciente fuetrasladado al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19,donde se encuentra en buen estado general.

En la jornada de este martes 3 de noviembre se dará de alta médica del referido Hospital auna paciente, mujer de 24 años, quehabiendo cumplido el periodoclínico de la infección, obtuvodos resultados negativosconsecutivos a coronavirus con tres días de diferencia. Por ende, noconstituye riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad.

Los datos acumulados de la provincia a este martes 3, son lossiguientes: total de diagnosticados, 184; total de recuperados, 139; casos activos, 26 (uno con asistencia respiratoria mecánica); fallecimientos por coronavirus, 0; casos en tránsito con egreso de la provincia, 19; cantidad de test realizados a la fecha, 20.334 (0,9% de positividad).

Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitariosvigentes, los datos actuales son los siguientes:Clorinda, 47 casos diagnosticados; casos activos, 15. Casos diagnosticados: en julio, 2; en agosto, 7; en septiembre, 10; en octubre, 22 y en noviembre, 6. Personas en cuarentena en Clorinda: 72

En tanto, en General Belgrano los casos diagnosticados fueronocho; casos activos, uno. Los casos diagnosticados en octubre fueron ocho y las personas en cuarentena en Belgrano, 23.

Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventivaque lleva adelante la Policía en toda la provincia son los siguientes:Ingreso de camiones de carga: 569; control en la vía pública: 11.374 personas y 9.097 vehículos; infracciones: 150 vehículos por restricción de circulación ypatente; y 496 personas por restricción de circulación y no usodel barbijo. Los ingresos irregulares judicializados fueron 11.

En relación a la lucha contra el dengue, el Consejo COVID indicó que en la últimasemana se notificó un solo caso activo en la provincia. Asimismo, este miércoles 4 de noviembre se realizarán tareas preventivas de control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios Pilcomayo yPalo Santo de Ing. Juárez; Belgrano de Laguna Blanca; Triángulode Las Lomitas; San Antonio de Villa 213; centro de El Colorado; Lagunita de Pirané y barrios Mariano Moreno y San José Obrerode Formosa capital.

En tanto, los trabajos de descacharrizado se concretarán en los barrios Federación, Quebrachito, Timbó 1 y 2 yJuan Manuel de Rosas (en conjunto con el municipio capitalino), barrio Mariano Moreno (en conjunto con Vialidad Provincial).

Por último, el Consejo advirtió que “es el sexto día consecutivo en que sereportan casos positivos a coronavirus en nuestra provincia. Son 13 casos nuevos en la última semana, de los cuales 8 corresponden a laciudad de Clorinda.Esto habla a las claras de la situación de riesgo en la que nosencontramos y que requiere mayor responsabilidad y cuidado porparte de todos y cada uno de nosotros. No olvidemos que el COVID19 es una enfermedad grave, que aun transitándola de maneraasintomática puede dejar secuelas de por vida sin importar la edado el sexo del paciente, y su tasa de letalidad indica que de cada 150argentinos con COVID-19 han fallecido 4 producto de la infección.Ninguno de nosotros ni de nuestros familiares está exento de esteriesgo real y concreto.Por ello, no bajemos los brazos.Más unidos que nunca. Más firmes que nunca.En Formosa, no se rinde nadie”.