Mario Romero Bruno analizó la particular situación epidemiológica de Clorinda

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el médico epidemiólogo, Mario Romero Bruno, se refirió a la situación epidemiológica de Clorinda que ya registró cinco casos positivos de COVID en los dos días que van de noviembre, según el parte informativo de la jornada.

En primer lugar, el especialista aclaró que la pandemia “no tiene una matemática exacta” para determinar su evolución y que muchas predicciones que se hicieron, fallaron; pero que sí se puede dimensionar sus consecuencias entendiendo la biología y sabiendo el riesgo “al que estamos expuestos”.

“Eso se ve con la cantidad de casos que aumenta diariamente, inclusive esta nueva situación que se está dando en Europa cuando parecía que ya había pasado, esta segunda ola está produciendo más daño que la primera”, ejemplificó.

En ese sentido, Romero Bruno expuso la situación en la que se encuentran expuestos los clorindenses al estar ubicada tan cerca de diferentes lugares de Paraguay donde ya existe una circulación comunitaria.

“Por lo cual, hace un tiempo, la ciudad está bloqueada por los casos que van apareciendo y que siguen aumentando en estos días, esto es lo que se puede predecir si uno se expone al riesgo y no toma los cuidados necesarios a nivel individual y a nivel comunitario”, sostuvo.

Y explicó que de los dos positivos confirmados este lunes 2 de noviembre, uno es contacto estrecho del caso confirmado días anteriores y ya suman cuatro en una sola familia.

“Los primeros que se contagian son la familia, los seres queridos, a veces son los amigos de un primer caso que todavía no sabemos cuál fue, ni de dónde se contagió esta familia, pero ya hay cuatro casos más. Eso para llamar la atención de quienes se pone en riesgo si uno no se cuida”, manifestó.

El segundo positivo del día, fue de una persona que acudió a hacerse un hisopado de forma voluntaria por el requisito del análisis negativo que se pide a las personas que están en Clorinda para llegar hasta Formosa.

“Se realizó el hisopado y dio positivo, tampoco sabía él porque es asintomático, no sabía la familia, que hoy está estudiándose, se está haciendo la investigación de dónde podría haberse contagiado, no sabía él porque tampoco viajó, no estuvo en contacto con ninguna persona confirmada, así que nuevamente nos demuestra esto que el riesgo está presente”, detalló el médico.

Y agregó: “Esto es para llamar la atención, hacernos reflexionar, tomar conciencia, individualmente volvemos a referirnos que es el cuidado personal que tenemos que tomar, son las decisiones que tomamos cada día de nuestras vidas”.

En ese contexto, el profesional instó a la población a tomar decisiones adecuadas que no tengan consecuencias negativas en el futuro y recordó que “la inteligencia es una facultad de proyectarse”.

“Sabemos que a partir de estas decisiones que tomamos todos los días, no solo nos afectan a nosotros, sino también a otros, por eso el tomar decisiones hoy se transforma en algo vital, en esta situación que se está viviendo en medio de la pandemia”, indicó.

Y aseveró que “la decisión de no cuidarse puede conllevar a enfermarse y enfermar a otros”; en cambio, la decisión de cuidarse fue catalogada por Romero Bruno como “sabía”.

“Siguiendo las recomendaciones con las que insistimos diariamente: si uno va a salir de la casa, que es el lugar más seguro, tomar el distanciamiento social, usar correctamente el barbijo, lavarse frecuentemente las manos, evitar los lugares cerrados donde hay mucha gente”, reiteró.

Por último, hizo referencia a la situación privilegiada de la provincia de no contar con fallecidos por coronavirus hasta la fecha, pero resaltó que en el parte del día se informó que, por primera vez, un paciente requirió respirador porque está con un cuadro clínico grave.

“Tenemos que seguir teniendo la esperanza entre todos de que no haya consecuencias de esta pandemia entre los formoseños, que no haya ningún fallecido es nuestro deseo y esperanza, para eso tenemos que tener acciones todos los días”, concluyó.