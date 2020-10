Compartir











En las últimas 24 horas se realizaron 215 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando tres de ellos resultados positivos a coronavirus, según informó el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID19 en el parte diario de este domingo 25.

El primer caso positivo de la fecha se trata de una mujer de 22 años, asintomática, proveniente de la provincia de Córdoba en el marco del Programa de ingreso ordenado y administrado, por razones humanitarias atento al estado de salud de su padre. Esta mujer presentó un test negativo previo, sin embargo, el hisopado de control realizado a su ingreso arrojó resultado positivo a coronavirus, razón por la cual se encuentra internada en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19.

El segundo caso positivo se trata de un hombre de 50 años de la provincia de Salta que ingresó a la provincia el pasado 16 de octubre para trabajar en la explotación petrolera de Palmar Largo. Cumpliendo con la cuarentena obligatoria, su hisopado de control dio resultado positivo a coronavirus. Esta persona fue notificada de las medidas sanitarias vigentes en Formosa de internación aún para los casos positivos asintomáticos, ante lo cual tomó la decisión voluntaria de regresar a su provincia, siendo acompañado por la policía local hasta el límite provincial e informadas las autoridades sanitarias de Salta sobre esta situación.

Y el tercer caso positivo diagnosticado se trata de una mujer de 62 años, acompañante de un camionero, ambos provenientes de la provincia de Jujuy, que incumplieron los protocolos vigentes para dicha actividad. Siendo detectados por la policía provincial e hisopados, el resultado del test de la mujer arrojó resultado positivo a coronavirus.

Por esta razón, ambos fueron notificados de las medidas sanitarias vigentes en Formosa, tomando la decisión voluntaria de regresar a su provincia, siendo acompañados por la policía local hasta el límite provincial e informando a las autoridades sanitarias de Jujuy sobre esta situación.

Nueva alta médica

Por su parte, se confirmó que en el transcurso de este domingo se dará de alta médica del Hospital de la Contingencia COVID-19 a una paciente, mujer de 23 años, que obtuvo dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo por lo tanto riesgo alguno para su familia ni para la comunidad.

Con respecto a los datos acumulados de la provincia hasta la fecha, son los siguientes: total de diagnosticados, 171; total recuperados, 125; casos activos, 27; fallecimientos por coronavirus, 0; casos en tránsito con egreso de la provincia, 19; cantidad de test realizados a la fecha, 18.949 (0,90% de positividad).

Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales en Clorinda son: casos diagnosticados, 39; casos activos, 12 y se pormenorizó que los casos diagnosticados, en julio fueron dos, en agosto siete, en septiembre, 10 y en octubre, se llevan 20. Personas en cuarentena de Clorinda, 44 (de ellas 42 en Clorinda y dos en Formosa).

Por su parte, la situación epidemiológica en General Belgrano es: casos diagnosticados, ocho; casos activos, cinco y los casos diagnosticados en lo que va de octubre fueron ocho. Personas en cuarentena de General Belgrano, 43.

Tarea preventiva

Los números relativos a la tarea preventiva de las últimas 24 horas que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes: ingreso de camiones de carga, 545; control en la vía pública a 13.583 personas y 9.823 vehículos. Mientras que se labraron infracciones a 162 vehículos por restricción de circulación y patente; y 402 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. En cuanto a los ingresos irregulares, dos fueron judicializados; por incumplimiento de corredor sanitario por transportista se notificó a una persona y se intervinieron 24 fiestas privadas.

Fiestas clandestinas

El Consejo advirtió que “las fiestas privadas clandestinas se constituyen en uno de los principales ámbitos de contagio de coronavirus en el país y en el mundo” y que en la jornada de este sábado se verificó la presencia de más de 250 personas en una de las fiestas mencionadas en el punto anterior y más de 100 personas en otra de ellas, “significando esto un gravísimo riesgo sanitario que pone el peligro a toda la población”.

Por ello, informó que ya se iniciaron las actuaciones para identificar a los propietarios de los lugares, organizadores de los eventos y participantes de los mismos. “Comunicamos que los organismos intervinientes en estos procedimientos adoptarán todas las medidas necesarias conducentes a hacer cesar estos eventos, además de la aplicación de las sanciones que correspondan”.

Por otra parte, puso en conocimiento de la población que en la jornada de este sábado 24, “dos personas que ingresaron a la provincia por orden de la Justicia Federal, desplazando por esa razón a quienes tenían prioridad de ingreso, renunciaron voluntariamente a la cuarentena y se retiraron nuevamente de la Provincia”.

El Consejo advirtió que tal actitud deja “en evidencia el ejercicio abusivo de herramientas jurídicas por parte de algunas personas que priorizan intereses individuales por sobre la salud pública de toda la población en el marco de una pandemia”.

Gastronómicos

También, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que llevará adelante reuniones de trabajo con todos los actores del sector gastronómico a los fines de explorar alternativas para la reapertura segura de la actividad.

Por último, se indicó que los casos positivos reportados este domingo “siguen ratificando el enorme riesgo sanitario que implica el ingreso a nuestro territorio de personas provenientes de lugares con circulación viral comunitaria”. Por esta razón, las medidas sanitarias de cuidado y protección implementadas desde el Consejo permiten la detección rápida de estos casos, impidiendo la propagación del virus en la población.

“Estas medidas son las que ubican a Formosa como la provincia con menores contagios del país y las que permitieron que hasta el momento no tengamos que lamentar el fallecimiento de ningún comprovinciano. Este estatus sanitario es el que debemos cuidar entre todos. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluye el parte Nº 229 de este domingo.