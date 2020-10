Procrear abre la inscripción para sorteo de 114 lotes en Formosa

Compartir











El administrador del Fondo Fiduciario para la Construcción, Jorge De Vido explicó que en esta primera etapa, se trata de 114 lotes para Formosa, con crédito hipotecario de tres millones y medio de pesos.

Los terrenos son de 10 por 25 metros ubicados en el Lote Rural 98, conocido justamente como “barrio ProCreAr”, que cuentan con agua potable y energía eléctrica, obras de infraestructura básica que realizó el gobierno provincial, sumado a la pavimentación de la diagonal, un acueducto para asegurar que el agua llegue en calidad y cantidad al barrio.

El funcionario recordó en contacto con Agenfor que la historia del programa ProCreAr y la provincia de Formosa se inició en el 2013 en un convenio entre el Estado y la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, para el desarrollo de lotes con todos los servicios de agua y luz eléctrica.

Y fue ante la gran demanda que tuvo el lanzamiento de ProCreAr en este entonces, que el Gobierno de la provincia ofreció 494 lotes en un fideicomiso con el Banco Hipotecario.

De Vido, pidió recordar que con la gestión de Mauricio Macri, el ProCreAr sufrió cambios sustanciales y se pasó a llamar ProCreAr UVA, lo que volvió “una pesadilla” para los beneficiarios afrontar los pagos de los créditos para la casa propia. Fue como consecuencia del proceso inflacionario que en los dos últimos años “triplicó los valores del préstamo” y calificando en definitiva como “el negocio de los bancos y la especulación financiera”.

Y por eso el propio gobernador Gildo Insfrán “decidió no trabajar con los créditos UVA y por lo tanto no se hicieron más lotes en el último tiempo”, siendo una decisión acertada por parte del primer mandatario provincial. En este sentido, remarcó que ahora el crédito no está sujeto a UVA.

Las primeras estimaciones permiten asegurar que se tratará de una inversión de $400 millones y su puesta en marcha generará más de 500 puestos de trabajo. Además, como toda obra de construcción, dinamizará el trabajo de profesionales, albañiles, corralones de venta de materiales de la construcción, etc.

Requisitos

La línea Lotes con Servicios tiene como objetivo posibilitar el acceso a lotes con servicios en predios desarrollados por Procrear, destinados a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. De esta manera garantiza el acceso a suelo urbano de calidad y con infraestructura, promueve el arraigo de la población e incide en la regulación de los mercados de suelo de cada localidad donde se ofertan lotes urbanizados.

Para acceder al crédito, quienes deseen inscribirse deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: ser argentino, natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

Asimismo, deberán contar con ingresos provenientes de trabajos formales que deberán estar en el rango de entre 2 y 8 salarios mínimos vitales y móviles (SMVyM) tomando como referencia los valores vigentes hasta el 30 de septiembre de 2020; tener entre 18 y 64 años de edad; no tener bienes inmuebles registrados a nombre del solicitante o cualquier miembro de su grupo familiar y registrar, como mínimo 12 meses de antigüedad en la actividad laboral declarada. El titular y el cotitular deberán encontrarse unidos por matrimonio, unión convivencial, unión de hecho.

Procrear cuenta en total con nueve líneas de crédito entre créditos hipotecarios y créditos personales. Entre los créditos hipotecarios, además de las líneas Lotes con Servicios, se encuentran las líneas de Desarrollos urbanísticos, Desarrollos habitacionales, Ampliación y Construcción. Por su parte, las líneas de créditos personales, son las de Refacción, Microcréditos, Mejoramientos Gas y Mejoramientos Sustentables. Mediante las nueve líneas se otorgarán 250 mil créditos, se construirán 44 mil nuevas viviendas y serán adjudicados 10 mil nuevos lotes con servicios en todo el país.

La inscripción para los créditos hipotecarios de la línea Lotes con Servicios está disponible en: argentina.gob.ar/procrear