Romero Bruno reiteró preocupación ante alarmante situación regional

Compartir











El doctor Mario Romero Bruno, director del Hospital Central, subrayó que merced a las medidas adoptadas por la Provincia, aún en un contexto regional preocupante, Formosa mantiene su estatus sanitario y no posee fallecimientos por COVID-19.

“La situación regional no sólo es preocupante, ya que en el mundo, en distintos países de Europa, está habiendo un rebrote que está inquietando inclusive a las potencias más importantes”, alertó el médico epidemiólogo en declaraciones a AGENFOR.

Ahondó diciendo que “en esta región norte del país, que es la que nos toca de una forma más directa, estamos viendo alrededor nuestro lo que está ocurriendo con Paraguay y otras provincias vecinas y estamos en pleno aumento de casos”.

En ese sentido, el integrante del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 de Formosa hizo referencia al reporte del Ministerio de Salud de la Nación correspondiente a este miércoles 14, donde se registraron 14.932 nuevos casos y 350 fallecidos en las últimas 24 horas, totalizando así 24.921 los decesos por coronavirus.

“Esta situación está en pleno ascenso y eso tenemos que marcarlo e informar nuevamente, ya que en Formosa vivimos una realidad totalmente distinta gracias a las decisiones políticas sanitarias ejecutadas desde la firme conducción del gobernador Gildo Insfrán, apuntadas a priorizar por sobre todas las cosas la salud y la vida de los formoseños”, significó el especialista.

Hizo notar que “merced a las medidas establecidas mantenemos el estatus sanitario”, alertando que “muchas veces se entiende que se tiende a bajar los brazos, a relajarse, y es ahí donde está nuestra preocupación, ya que el virus puede ingresar, así como ha sucedido con los casos que hemos tenido”.

“Tenemos una amplia frontera con Paraguay, al norte y al este, así también con la provincia de Salta, que está teniendo muchísimos casos con más de 200 pacientes internados en terapia intensiva al día de la fecha. En Chaco está aumentando la cantidad de reportes, o sea que nuestra situación realmente es difícil y tenemos que celebrar cada día el hecho de que no tengamos un aumento de casos, que no se ha usado ningún respirador y que no ha fallecido ningún formoseño”, recalcó.

Observó a su vez que “es todavía un tiempo para seguir preocupándonos y estar responsablemente cuidando nuestra salud”.

Modelo Formoseño

Asimismo, el doctor Romero Bruno reflexionó ante esta Agencia sobre la importancia de contar en esta pandemia con un sistema de salud integrado e integral, materializado desde el Modelo Formoseño por la visión estratégica del gobernador Insfrán.

“El sistema de salud público provincial estaba dentro del Modelo Formoseño, donde por sobre todo se prioriza al hombre y su bienestar en cualquier lugar donde decida vivir”, manifestó, enfatizando que “es así como se ha desarrollado el sistema sanitario a lo largo y ancho de toda la provincia, con modernos hospitales y centros de salud, equipamientos y niveles de atención”.

Subrayó que “la perla que tiene la provincia de Formosa es el Hospital de Alta Complejidad, donde se han desarrollado tecnologías y se han podido evitar tantas derivaciones que se venían desarrollando durante años a otros lugares como Buenos Aires, con las consecuencias que tiene el salir de la provincia y el desarraigo”.

“Todos esos problemas de salud que se enfrentaban hace un tiempo, hoy se pueden solucionar en su gran mayoría en Formosa –aseveró-. Y además, dentro de poco, vamos a tener el Centro de Radioterapia y con eso vamos a tener la tecnología para poder tratar las afecciones de todos los formoseños que lo requieran”.

Finalmente, reforzó que “se trata de un sistema de salud que ha venido desarrollándose y que ahora está fortalecido con esta situación de pandemia, inclusive con un hospital único en el país que es el Interdistrital Evita, que funciona exclusivamente para atender a pacientes con COVID-19″.

“Esto no es producto de la improvisación, sino de una planificación muy clara y de una gran inversión que ha tenido el Estado provincial, priorizando la salud como un derecho humano fundamental para todos los habitantes”, concluyó Mario Romero Bruno.