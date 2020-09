Walter Arroyo: “Formosa tiene una organización que no hay en otros lugares”

Compartir











En el contexto de pandemia de coronavirus, el personal de seguridad cumple una tarea esencial, siendo la primera línea de batalla contra el coronavirus, y por eso desde el Gobierno Provincial existe un apoyo permanente a la institución.

Al respecto, el jefe de la Policía de la provincia de Formosa, comisario general Walter Arroyo, resaltó que “Formosa tiene una organización que no hay en otros lugares” y destacó el liderazgo del gobernador Gildo Insfrán al señalar que “de forma permanente va marcando cómo se tiene que desarrollar el trabajo y los objetivos de la política policial”.

Así lo expresó el funcionario policial en declaraciones a AGENFOR, y aseguró “no solo en esta emergencia sanitaria, sino permanentemente el policía tiene el reconocimiento por parte del Gobierno provincial”, lo cual se puede comprobar a través de “las promociones, los salarios y ascensos en tiempo y forma, dándose así cumplimiento a todo lo que se establece en las normas legales”.

“El gobernador Gildo Insfrán de forma permanente nos va marcando, primero, cómo se tiene que desarrollar el trabajo en la fuerza, y los objetivos de la política policial”, indicó el comisario general, para sumar que “luego, por un lado están las exigencias operativas y por otro lado, a los conductores superiores que nos pide el cuidado y la atención del personal que trabaja, lo que significa que cuenten con todos los elementos personales y logísticos para llevar adelante la labor”, continuó detallando.

Al mismo tiempo, recordó el jefe de la Policía que fue el primer mandatario provincial quien en el inicio de la pandemia, “exigió que contemos con las gafas, el alcohol en gel, los barbijos para cuidar al hombre y que se sienta seguro al momento de cumplir con los operativos de controles en rutas” entre las acciones que lleva adelante el personal de seguridad en toda la provincia, quienes junto a los trabajadores de la salud son esenciales en la lucha contra el COVID-19.

En esa misma línea, subrayó que desde el Estado provincial a través de FONTEX “nos proveen de todos los elementos de bioseguridad para así poder salir a controlar y prevenir”, y eso a su vez permite que “no tengamos dificultades y que hasta la fecha Formosa no registre ningún agente policial contagiado con COVID-19”, reconociendo así que “somos una institución privilegiada”.

Arroyo, también agregó que fueron importantes las capacitaciones que se han realizado para el correcto uso de los elementos de bioseguridad en la actual pandemia.

Entonces, frente a lo que sucede con la protesta de policías bonaerenses, opinó: “Si bien este reclamo no es algo puntual sino que es un conjunto de cosas las que se solicitan, tenemos que ser honestos porque acá no van a faltar los factores externos que quieran meter uña con este tema” y apreció que “todos los planteos que uno escucha que suceden allá, acá son épocas superadas. Formosa tiene una organización que no hay en otros lugares”.

A modo de ejemplo, indicó que en una reciente comunicación con una autoridad de la Policía del Chaco, “cuando le comentada que ya habíamos recibido un aumento, y que además cobramos el bono de $5. 000, advirtieron que ellos recién estaban por gestionarlo (la suma extra dispuesta por la Nación”.

Por último, el jefe de la institución consideró que ante la difícil situación que estamos atravesando “la Policía se siente apoyada por la comunidad, así que estamos con fuerza para seguir trabajando y con un estatus sanitario que por suerte hasta la fecha nos permite hacerlo con mayor seguridad”.