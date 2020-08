Celauro agradeció el comportamiento del pueblo de Clorinda: “Fue una gran demostración de solidaridad”

Compartir











Manuel Celauro, comentó que tras la orden de desbloqueo de los barrios clorindenses, se procedió “inmediatamente” a la apertura de caminos y retiro de vallas. En este sentido valoró el comportamiento de la población en general y los comerciantes de la zona.

“La gran mayoría de las personas entendieron y entienden que esto se está haciendo para protegernos y tomar conciencia de que esto es serio; vemos lo que pasa acá al lado en Paraguay, en Chaco, Jujuy. También los comerciantes tuvieron un gesto que destacar, tras una charla acordamos que las actividades culminarían a las 13 horas y todos colaboraron, fue una gran demostración de solidaridad y acompañamiento a los vecinos de El Porteño y El Porteñito”, subrayó Celauro.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Formosa brindó “gran ayuda” en la organización de los camiones y con el apoyo de la policía, se habilitó una playa exclusiva para parada de camiones internacionales y otra playa para camiones locales; “de los camiones que descargan acá sólo pueden ingresar a la ciudad los que tienen carga completa para un comprador, los que tienen más de un comprador se quedan en la playa y esperan a que se acerquen a retirar”.

Puntualizó el intendente que dichas acciones tienen como fin “facilitarles todo a los choferes, porque valoramos su trabajo y sabemos del riesgo que ellos corren”.

Sobre el final, Celauro valoró el comportamiento de los choferes de camiones, ya que en su mayoría se destacan por su correcto accionar, “tenemos que ser más prudentes cuando nos referimos a ellos porque bien son noticia algunos camioneros que se desviaron de su hoja de ruta, no es la realidad de todos, porque por Clorinda pasaron 4.075 vehículos hacia Paraguay y no salieron de su hoja de ruta e ingresaron 2.300 camiones que tampoco se apartaron de su hoja de ruta. El 99% de los camioneros cumple con su hoja de ruta, no debemos meterlos a todos en la misma bolsa”.