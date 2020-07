Presentan en la justicia dos denuncias contra el exintendente Juan Zaragoza

Compartir











Este lunes, el intendente de Pirané, Mario Diakovsky, presentó dos denuncias en tribunales contra la gestión anterior de Juan Zaragoza. Se trata de la usurpación de terrenos y el faltante de juegos que eran destinados para la plazoleta de la ciudad que habían sido otorgados por el Gobierno Nacional, valuados en una suma cercana al millón de pesos.

“A partir del momento que asumimos el 10 de diciembre hemos comenzado a trabajar de una manera exhaustiva en lo que respecta a las 38 áreas que hay en el municipio de Pirané, encontrando un montón de irregularidades, y dentro de ellas lo que hoy hemos venido a denunciar: el faltante de juegos que son para plazoletas de nuestra ciudad otorgadas por el Gobierno Nacional valuados en una suma cercana al millón de pesos”, detalló el jefe comunal.

En este sentido, especificó: “Hemos constatado que en ningún lugar se encuentran esos juegos, lo hemos certificado a través de un escribano y, entonces, a partir de eso hemos venido a hacer la denuncia para que la Justicia investigue sobre estos juegos que supuestamente se han adquirido en la ciudad de Goya, en la provincia Corrientes, que han sido traídos a Pirané, figurando el nombre de las personas que recepcionaron el envío, pero los juegos no existen”.

Además de esta irregularidad, marcó que otra es la usurpación de terrenos; con la particularidad de que los mismos son la reserva de la Municipalidad y habrían sido adquiridos por familiares del exintendente Juan Zaragoza. “Como ser el hijo, la madre, la sobrina, la señora concubina, y así todos los familiares del exintendente, firmándose en tiempo récord la adquisición de esos terrenos cuando eso lleva un período de tiempo en cuanto al área de obras públicas”, pormenorizó sobre la denuncia formalmente presentada este lunes en la Justicia.

Asimismo, remarcó que “hay otras irregularidades que también nos marcó fuertemente que tiene que ver con el parte automotor, recibiendo equipamiento adquirido del tiempo del exintendente Aníbal Salinas. Es decir, ninguna máquina que está en el parque fue comprada durante la gestión de Juan Zaragoza”, advirtió.

En este punto, hizo notar que “se han comprado 21 cubiertas de camiones, que tanta falta nos hace, y esas gomas no existen, se han hecho denuncias, y según el empresario que vendió las cubiertas, las mismas fueron retiradas por el propio Zaragoza. Con lo cual la Justicia determinarà estos hechos”, ampliando que por esas cubiertas la empresa reclama a la comuna de Pirané el pago de $600 mil, “cosa que no vamos a pagar porque la Municipalidad de Pirané no recibió ninguna cubierta”, agregó enfático.

El intendente indicó que también hay faltante de una casilla que habitualmente se usa en las construcciones viales o para monitorear a través de bromatología, que tampoco se encuentra y es patrimonio comunal.

Sobre esto último, sostuvo que “de acuerdo a las fotografías que tenemos, por eso hablamos con pruebas, en los últimos días se viola casilla en un predio usurpado por el concejal Juanchi Zaragoza”.

Por último, sobre la anterior denuncia, Diakovsky, comentó que se logró recuperar la rastra que es de la comuna de Pirané, y en los próximos días se podrá retirar ya que así lo ordenó la Justicia.