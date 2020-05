Ibáñez detalló el cronograma de pagos en dependencias policiales de 31 localidades

Compartir











Desde el Gobierno de la Provincia se realizaron las gestiones necesarias, ante los organismos nacionales, para que los 42.600 beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no bancarizados, puedan cobrar mediante el Banco Formosa.

Se estableció que en aquellas localidades donde no hay sucursales del banco, se realice un operativo especial de pago para más de 10 mil beneficiarios. Para ello, se instalarán oficinas de pago en las dependencias policiales de las 31 localidades que cuentan con conexión de fibra óptica, y con el apoyo de los intendentes se organizará el pago a todos los beneficiarios.

Se contemplará las normas de prevención en el marco de la emergencia sanitaria, respetando el distanciamiento social y medidas de higiene. Para tal efecto se definieron tres corredores de cobertura geográfica: Este, Oeste y Sur.

Las diferentes gestiones realizadas evitaran el desplazamiento y aglomeración de personas, con la anterior metodología muchos beneficiarios debían trasladarse más de 200 kilómetros para concurrir al lugar de pago. El Operativo Especial De Pago estará compuesto por unidades blindadas y cajeros humanos, personal policial y de seguridad; que visitará cada una de las localidades según un cronograma.

El objetivo es poder pagar en una única jornada en cada localidad, excepto aquellas que por la gran cantidad de beneficiarios requieran dos jornadas de atención.

Así lo indicó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, Jorge Oscar Ibáñez, durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, oportunidad en que dio a conocer el cronograma de pagos de los beneficiarios del IFE que no cobran a través de cajeros automáticos.

Corredores

“En lo que llamamos corredor Oeste comenzamos el lunes 11 de mayo en la localidad de Estanislao del Campo a las 7 horas; continuando el martes 12 en Pozo del Tigre; el miércoles 13 en Laguna Yema; el jueves 14 en Guadalcázar y Posta Cambio Zalazar; el viernes 15 en Juan G. Bazán, Pozo del Mortero, Chiriguanos y Pozo de Maza. El martes 19 en Subteniente Perín y Gran Guardia y San Hilario”, precisó el titular de la cartera económica provincial.

“En el corredor Sur, iniciamos el lunes 11 de mayo, a las 7 horas, en la localidad de General Lucio V. Mansilla; el martes 12, en Misión Laishí; el miércoles 13 en Mayor Villafañe; el jueves 14 y el viernes 15 dada la cantidad de beneficiarios se desdoblará la atención en Villa Dos Trece; el lunes 18 en Villa Escolar, Tatané y Herradura”, consignó el ministro.

“En el corredor Este, a las 7 horas comenzamos el lunes 11 en Villa General Güemes; el martes 12, a las 8 horas, en San Martín Dos y luego Fortín Lugones; el miércoles 13 en Misión Tacaaglé; el jueves 14, en El Espinillo; el viernes 15, en Laguna Naineck; el lunes 18, en Riacho He Hé, Colonia Pastoril y Buena Vista; el martes 19 en Tres Lagunas, Siete Palmas, concluyendo en Palma Sola”, indicó.

El funcionario provincial subrayó que “de esta forma vamos a estar presentes en 31 localidades donde no hay sucursal del Banco de Formosa” y agregó: “Sumamos 12 localidades que tienen sucursal y algunas de ellas, como el caso de la capital, donde son cuatro las sucursales pagadoras, con lo cual vamos a cubrir 47 puntos de pago para nuestros comprovincianos beneficiarios del IFE que no tienen tarjeta de débito ni de crédito, es decir, no tienen acceso todavía a ningún cajero automático”.