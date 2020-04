COVID-19: Importante trabajo de control despliega la Policía Provincial en el territorio

Compartir











El jefe del Comando Radioeléctrico de la Policía Provincial, el comisario general Moisés Villagra, puntualizó sobre la tarea que despliega la fuerza en todo el territorio formoseño, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido para frenar el avance del COVID-19. Sólo en la capital hay más de 4000 efectivos abocados a la emergencia.

“Tenemos mucho trabajo, tratando de que la gente entienda que todavía está en plena vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio y que en ningún momento se levantó la cuarentena”, subrayó, marcando la importancia de “seguir respetando el quedarse en las casas, si no existe un justificativo por el cual tenga que circular por la vía pública”.

Refirió que “en toda la ciudad capital tenemos 15 controles de acceso, donde la misión del personal policial es verificar los permisos de circulación”, apuntando que “si la persona está autorizada se la deja circular”.

No obstante, indicó que “tenemos casos en los que se han detectado permisos apócrifos”.

“Este trabajo de control es articulado con todos los organismos del Estado provincial y contamos con un software y una app y al momento se verifica si el permiso está en vigencia o no. En este último caso, se procede a labrar la actuación judicial correspondiente”, puntualizó.

Abundó diciendo que cuando se detecta a una persona con un permiso de circulación falsificado “se hace un acta de intervención, se la traslada a la comisaría, se informa al juez de turno y se le inicia una causa judicial”, mencionando que también se procede a secuestrar el vehículo en el que se encuentra el infractor, ya sea motocicleta o automóvil.

Microcentro

A su vez, consultado sobre la situación en el microcentro capitalino respecto de los férreos controles, el comisario general Villagra aclaró: “No es que no permitimos el ingreso al microcentro, sino que se está controlando porque hay muchas personas que, por ejemplo, van a averiguar si tal casa comercial está abierta y no, eso no se puede hacer. O van a pasear, entonces esas personas no ingresan al microcentro. Sólo lo hacen quienes tienen el permiso y justifican su presencia en esa zona”.

“Inclusive se revisan los colectivos urbanos que están circulando y se verifica el permiso para ver qué es lo que van a hacer al microcentro”, esclareció, marcando que “de ninguna manera está cerrado el acceso”.

Reconoció que “sé que molesta la demora, pero tenemos que tratar de entender que seguimos en esta epidemia y en este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Tenemos que respetar las distancias y cuidarnos. El virus no va a las casas, somos nosotros los que cuando salimos a las calles lo vamos a buscar”.

Acciones coordinadas

“El personal policial está efectuando un trabajo unificado, articulado y coordinado a través del Gobierno provincial, bajo las directivas del gobernador Gildo Insfrán, para mantener este status sanitario libre de COVID-19, lo cual es un fruto de la comunidad y el Estado”, enfatizó.

En cuanto a la lucha contra el dengue explicó que “se está trabajando de manera conjunta con la Municipalidad, el Ministerio de Desarrollo Humano, en el descacharrizado, desmalezado y fumigación de las viviendas particulares”.

“Además estamos trabajando con el grupo de Defensa al Consumidor, la Subsecretaría de Trabajo y Rentas en el control y fiscalización de los supermercados”, añadió.

Por último, el comisario general Villagra hizo notar que “estamos hablando de una afectación de 4900 efectivos abocados a esta emergencia, sólo en capital”, recalcando que los mismos salen a efectuar esta importante tarea con todos los elementos sanitarios necesarios, como barbijos, guantes, antiparras, entre otros, además de que también recibieron la vacunación antigripal.

“En esta pandemia tenemos que estar más unidos que nunca”, instó finalmente.