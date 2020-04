Médico chaqueño pidió disculpas a Formosa por “si se malinterpretó alguna declaración”

Compartir











El Director de la Unidad Central de Coordinación de Emergencia Médica de Chacode Chaco Nicolás Ivancovich negó declaraciones que le atribuyeron desde Canal 12 de Córdoba que lo entrevistó vía telefónica y explicó que “puedo explicar lo que quería decir. Estoy hablando porque hay una confusión grande, tengo la nota grabada y filmada, si bien varias veces se me insinuó la provincia de ustedes, yo siempre aclaré que hablaba de la provincia del Chaco”.

El funcionario se vio envuelvo en una polémica luego de conocerse publicaciones suyas al canal cordobés que le atribuían cierta desconfianza hacia la provincia de Formosa sobre los casos reales respecto del coronavirus, declaraciones que luego fueron replicadas por varios medios del país.

Ivancovich aclaró la situación y manifestó que mientras él daba la entrevista radial, no se encontraba viendo lo que el medio iba colocando en el zócalo, por lo que no pudo aclararlo en el momento, pero aseguró que “no fue esa la intención”.

El médico insistió en pedir disculpas a la provincia de Formosa “si se malinterpretó alguna declaración, pero jamás me referí a Formosa, no me puedo hacer cargo de algo que no dije”.

Además, dijo que su intención “fue alertar que por primera vez en la historia, Chaco toma medidas drásticas y que luego las copia Nación, porque no recuerdo que Nación haya seguido los pasos de una provincia. Sabemos que tenemos el problema en mi provincia, por eso se tomaron medidas que después Nación haya seguido los pasos de una provincia, sobre todo el norte” explicó.

Señaló que además el motivo de la entrevista fue por la supuesta muerte por coronavirus de un niño de cuatro años, que luego derivó en otra cosa.

Por tal motivo, el funcionario invitó a todos los que hablaron de él a que escuchen y lean la nota. “Yo no hablaba de ustedes bajo ningún punto, nosotros tenemos problemas con una provincia muy cercana que tenemos muchos médicos infectados, en cuarentena, y el 30% de los médicos reside en la otra provincia, y no los dejan pasar. Es una situación crítica, hace un mes estamos trabajando sin parar, lleva a un agotamiento” señaló.

Ayuda mutua

Comentó Ivancovich que lejos está de él criticar a la provincia de Formosa, porque mantiene una comunicación permanente con sus colegas locales, “siempre nos ayudamos mutuamente, el año pasado inclusive con el helicóptero para la emergencia sanitaria”.