Analizan el impacto económico mundial del coronavirus

Compartir











El director de Control de la Gestión del Sector Público, el contador Julio Svartz, aludió a los impactos económicos que traerá aparejada la pandemia del coronavirus en el mundo, en el marco de la renegociación de la deuda externa argentina.

“Estamos ante una crisis sanitaria mundial, donde uno ve los roles que toma el Estado en distintos países”, evaluó, ejemplificando que “en China tiene una preponderancia el rol del Estado muy fuerte y lo que hizo fue cerrar todo, inclusive establecer pautas extremas para que el virus no se expanda”.

En el otro extremo mencionó a países como Inglaterra, “donde dicen que los ciudadanos pueden circular libremente y todos pueden hacer su vida cotidiana. Si algunos se van a enfermar generarán anticuerpos, pero que a los únicos que van a proteger es a las personas mayores de 65 años”.

Respecto del contexto económico y los impactos que tendrá para el mundo el avance de esta pandemia, Svartz hizo referencia a la decisión de la Reserva Federal de EEUU de llevar las tasas de interés a cero. “Es una medida muy dura, pero también a su vez muy conveniente para ellos porque se trata de protegerse económicamente de la crisis económica que acompaña a la crisis sanitaria”, analizó, recordando que Norteamérica ya tomó una decisión similar en la gran crisis financiera del 2008.

“Si se miran las medidas que está tomando el presidente Alberto Fernández se debe entender que Argentina venía analizando la situación con expertos médicos, infectólogos, virólogos, entre otros, quienes establecían que el sistema todavía no debería cortar las clases, pero como bien lo dijo el Presidente en la conferencia de este domingo, también era una cuestión de insistencia porque ya habíamos tenido casos de países vecinos, principalmente Brasil, que es la conexión con Europa”, planteó.

Señaló que “ahora, al cerrarse las fronteras como lo anunció el presidente Fernández también el espacio aéreo y solamente van a poder regresar los argentinos o extranjeros residentes y no van a haber vuelos para Europa, excepto alguno que sea programado”.

Deuda externa

Respecto de la renegociación de la deuda externa argentina, el economista remarcó que “hubo una medida positiva antes de estas medidas que debieron adoptarse, la cual fue bien recibida por los mercados, que fue que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, había negociado la semana pasada un nuevo canje de los bonos duales por un plazo y una recepción muy importantes”.

“Eso también es parte de la deuda, por más que la negociación específicamente por el grueso todavía no se cerró”, detalló, instando a “estar atentos a la reacción que están teniendo los bonos argentinos en el exterior, porque sabemos que cuanto más bajan siempre hay especulación de que aparezcan los famosos buitres, que no tienen escrúpulos y no les importa nada”, finalizó.