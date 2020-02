Continúan los preparativos de los Corsos barriales y populares formoseños

Compartir











El barrio la Nueva Formosa será sede el viernes 21 de febrero de la primera de cinco noches de carnaval en Formosa. Allí comenzarán los corsos barriales y populares formoseños, con acceso libre y gratuito. Se trata de un circuito que debutó el año pasado con rotundo éxito, por lo que los organizadores sugieren al público dirigirse con anticipación para evitar el tráfico vehicular.

Así lo confirmó el escribano Héctor Gallardo, coordinador general de la comisión organizadora de los Corsos al señalar que la actividad continuará el sábado 22 en la jurisdicción 5 (avenida Soldado Formoseño) y el domingo 23 en la Avenida Juan Domingo Perón. El lunes la movida será en la Avenida Néstor Kirchner y la última noche del martes 25 será en la Avenida Gobernador Gutnisky de la ciudad de Formosa. En todos los casos, el espectáculo carnestolendo comenzará a las 21 horas.

Tras ratificar que Formosa es la “Capital Nacional de la Alegría”, Gallardo dijo que desde la comisión toman a los corsos “como una de las mayores manifestaciones populares que tiene Formosa”.

Dijo que el tema para las comparsas y carrozas este año será el amor, “por Formosa, a todo lo que hacemos con respecto al carnaval, a lo que quiere nuestro gobernador, interpreta en cada acción que hace por Formosa, el amor hacia lo que somos como formoseños, por eso esta alegoría está referida al amor”.

El funcionario fue consultado sobre el apoyo que reciben las comparsas y señaló que “Desde la comisión central de corsos se le da un subsidio a las comparsas para que mínimamente puedan salir de la mejor manera cada una”.

Efectuó un agradecimiento especial a la Policía que brinda seguridad durante el evento, a la Municipalidad capitalina y a todos los estamentos del Estado que trabajan y apoyan los corsos.

“Tratamos de que cada comparsa logre la totalidad de integrantes, si no fuera así, hacemos fusiones para que podamos dar un espectáculo serio. Tratamos de que no haya baches, que sea un espectáculo constante, no es como en otras partes del país a donde pasa una comparsa cada dos horas, porque son comerciales, deben vender su producto” explicó.

Comparsa Ara Porá

La directora de la comparsa Ara Porá Mariela Arrúa que tiene muchos años de trayectoria en Formosa con ensayos en el barrio 2 de Abril.“Hemos crecido mucho tanto los corsos en general, como las comparsas, estamos forjando la identidad de los carnavales de Formosa” señaló.

“Es el evento más grande que hay en la ciudad, por la cantidad de participantes y público, es único, cada carnaval tiene la idiosincrasia de su pueblo, en Formosa queda demostrado por que es inclusivo, participativo y gratuito. Y no solo la ciudad debe ir, sino que el evento va a su zona, todos tienen la posibilidad de participar” destacó Arrúa.

“Me llena de orgullo decir que nuestra gente está reunida todo el año para este evento que dura cinco años, y después se acelera con los ensayos, la costura de los trajes” enfatizó.