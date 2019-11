Realizan actividades de concientización por el Día Mundial de la diabetes

Compartir











El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Programa provincial de diabetes en conjunto con el Hospital de Alta Complejidad y Hospital Central, tienen previstas actividades puntuales que apelan a la concientización, prevención y detección temprana de la enfermedad.

La licenciada en enfermería, María Rosa Argüello, es responsable de dicho programa y brindó detalles acerca de los eventos que llevaron a cabo y los que quedan en agenda.

En principio, este martes desde las 8.30 horas, se realizó una charla en el auditorio del Hospital Odontológico donde se abarcaron problemáticas del tipo: cómo prevenir la diabetes, qué debemos hacer en caso de que tengamos algún síntoma, cómo detectamos los signos, entre otros.

Estuvo destinada a pacientes, profesionales de la salud y público en general; y duró hasta el mediodía.

Para el día 14, tienen planeado actividades en esa línea en el Hospital Central por la mañana y por la tarde, harán el cierre de las jornadas con una caminata en la costanera Vuelta Fermosa.

Será desde las 17.30 para salir a las 18 horas, porque durante ese tiempo restante harán los controles correspondientes de signos vitales, leucemia, peso y aprovecharán la instancia para continuar con la concientización.

“La persona que no tiene diabetes tiene que tener en cuenta los signos de alarma, que es cuando tienen mucha sed, ganas de orinar, mucho apetito, comen y no se llenan o no engordan, pierden peso, son signos que debe llamar la atención a las personas y acudir al médico”, explicó Argüello.

Y agregó: “Obviamente teniendo en cuenta otros factores que tienen otras familias que han tenido diabetes o en las mujeres, haber tenido una diabetes gestacional o un niño con peso mayor a 4 kilos, ser hipertensos, fumadores, tener obesidad porque es la enfermedad melliza de la diabetes, son factores predisponentes”.