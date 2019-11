Banco Formosa: Gerente General explicó los alcances del nuevo sistema que incorporó la entidad

Compartir











“Tenemos un fuerte compromiso por mejorar de manera continua. La voluntad de todo el equipo de trabajo es inalterable, con hechos a la vista de todos”.

El Gerente General del Banco Formosa, Ing. Daniel Higa, en una entrevista a medios locales brindó detalles de los cambios que implementó en los últimos días la entidad para una mayor seguridad y comodidad de sus más de 240 mil clientes. “Ahora podemos ofrecer productos y servicios como lo hacen los bancos de primera línea”, aseguró.

Ante los inconvenientes que presentaron algunos clientes, pidió “disculpas por las molestias que pudimos haber ocasionado, pero son transitorias y producto del cambio a un sistema operativo más moderno, más seguro y con muchísimos beneficios para todos nuestros clientes”.

-El banco comenzó con un nuevo sistema, ¿qué evaluación hace?

-Estamos muy conformes con la implementación del cambio de sistema informático. Recordemos que en un banco esto ocurre cada 20 o 30 años, porque es muy complejo. En Formosa comenzamos con la migración al nuevo sistema el jueves pasado y cuatro días después –para el domingo 3– ya estaba completo, con lo cual pudimos abrir las puertas el lunes 4 tal como estaba previsto y atendiendo todas las operaciones sin ninguna dificultad.

-Para alguien que no es del banco, ¿cómo le explicaría lo que significa este cambio?

-Teníamos un sistema informático obsoleto, eso implicaba que no podíamos ofrecer productos y servicios como lo hacen los bancos de primera línea. Por ejemplo, antes los préstamos que se solicitaban en toda la provincia tenían que venir las carpetas –en papel– hasta Formosa Capital y ese procesamiento tardaba de 2 a 3 días. Ahora con el sistema automatizado un cliente puede acudir a cualquier sucursal y tendrá en el momento el préstamo acreditado en su caja de ahorros. También, vamos a contar con un mejor nivel de seguridad informática, en un tiempo en donde los hackers y amenazas virales proliferan, mejorar este aspecto es muy importante para el banco y para nuestros clientes.

-El fin de semana del cambio algunos clientes tuvieron problemas con los cajeros automáticos y con el Home Banking, ¿qué pasó?

-Antes de hacer la migración de datos de un sistema a otro, el banco por normativa debe auditar toda la información de los clientes para certificar la exactitud y verosimilitud de los mismos. Esto se hizo perfectamente. No obstante, como una parte del sistema durante el fin de semana trabajó con el soporte de la red Link, algunos movimientos que se hicieron el jueves y viernes pudieron haberse visto duplicados y eso hizo que si alguien consultaba saldos estuvieran incorrectos. Pero eso sólo fue un problema de visualización de saldos en la red Link. Nosotros en el banco siempre tuvimos la información correcta.

-Esa migración de sistema a gran escala, ¿es un proceso complejo?

-Tengamos presente que el banco tiene más de 240 mil clientes, es decir, que migramos más de 2 millones de datos. Entre esa enorme cantidad de datos, menos del 1% de ellos tuvo algún inconveniente, los que en el transcurso de esta semana ya se fueron solucionando.

-En cuanto a las Cuentas Judiciales, ¿qué ocurrió en los días de migración del sistema?

-Recibimos quejas de clientes que manifestaron maltrato y falta de atención. Y acá quiero detenerme un momento, porque es necesario brindar la aclaración correcta: con relación al maltrato, más allá de que la seguridad de las sucursales corresponde a una empresa, es responsabilidad del banco, por lo que le pedimos disculpas a los clientes que tuvieron que pasar por esta situación y sepan que hemos solicitado la sanción correspondiente a los guardias que estuvieron involucrados.

-¿Y cuál es el impacto a nivel tecnológico para las Cuentas Judiciales?

-Por ejemplo, antes para cobrar por una asignación de alimentos el cliente tenía que hacer un trámite engorroso: ir al Juzgado, solicitar el pago, el marido o la esposa depositar en la cuenta judicial; y recién el juez autorizaba el pago, que se hacía con un cheque que él o la beneficiaria luego tenía que cobrar por ventanilla ¡Imagínese lo engorroso de todo esto! Con el nuevo sistema a cada beneficiario de una cuenta judicial, le abrimos una caja de ahorros y los fondos se acreditarán directamente. Un gran cambio en tiempo y comodidad.

-Los titulares de cuentas Judiciales, ¿deben hace algún trámite para esto?

-Antes del cambio le pedimos a cada titular que se acercara, porque necesitábamos el DNI, CUIL, certificado de domicilio y un dato de la causa judicial, para vincular esa nueva caja de ahorros a la causa. La mayor parte se hizo, pero tuvimos algunos casos (menos del 10%) que no hicieron ese trámite y, entonces, se les complicó el cobro. Por eso, decidimos completar este 10% que falta y atender esta semana a esas personas en todas las sucursales de Capital e interior, de 7 a 12 horas, para que completen este trámite; y en la Sucursal Judiciales (Maipú y 9 de Julio), el jueves 7 y el viernes 8 vamos a atender de 15.30 a 18.30 horas, para que tengan más posibilidades de completar los datos. Este cambio va a ser muy positivo para todos aquellos que tengan cuentas judiciales.

-Otro de los cambios fueron los números de cuenta y CBU, ¿hubo inconvenientes?

-Como anticipamos, uno de los efectos de mudar de sistema era el cambio en el número de cuenta y en el CBU. Ya están todos los nuevos CBU y pueden ser consultados en nuestra página web (www.bancoformosa.com.ar), en los cajeros automáticos, Home Banking y en las sucursales. Los débitos se harán normalmente, porque transitoriamente vamos a vincular las cuentas viejas con las cuentas nuevas. Pero con el tiempo los clientes deberán actualizar los destinatarios, ya sea con el nuevo CBU o con el Alias CBU.

-Hubo clientes que manifestaron no poder ver sus movimientos en Home Banking, ¿es así?

-Efectivamente, el nuevo sistema no contiene la historia, con lo cual en Home Banking no verá los movimientos anteriores al cambio de sistema. No obstante, Banco Formosa cuenta con toda la información histórica en una base de datos del viejo sistema, que está auditada y asegurada, por lo que de ser necesario puede solicitarla llamando al 0800-777-2262 o a la casilla de correo electrónico (atencionalusuario@bancoformosa.com.ar). Se debe solicitar la información histórica para que el banco se la proporcione con total detalle.

-Sin embargo, no solamente hubo quejas con los movimientos históricos.

-Como mencioné anteriormente, menos del 1% de los datos presentaron alguna inconsistencia. Imagínense que para el cambio de un sistema operativo, haber tenido más del 99% de efectividad es un indicador de éxito. Igualmente, tenemos perfectamente identificados los casos que presentaron problemas: Banca Electrónica de Empresas y algunas operaciones en Home Banking como movimientos actuales, saldos o plazos fijos. A ellos les pedimos paciencia, porque esta semana terminamos de acomodar el nuevo sistema operativo y estamos trabajando en esos casos.

-¿Algún mensaje para esos clientes?

-El primer mensaje es de disculpas, porque obviamente que no era lo deseado. Pero lo más importante es que se queden tranquilos porque la información de las bases de datos del banco está perfectamente controlada y auditada, con lo cual no hay ningún problema. Es solo un inconveniente de exposición o visualización que estamos corrigiendo. Tengamos presente que nuestro nuevo sistema interactúa con otros sistemas como Link, el sistema que administra tarjetas de crédito y otros. Son en total 17 sistemas diferentes que “dialogan” con nuestro nuevo sistema y eso, a veces, genera algunas inconsistencias, pero lo más importante es que la información de base real esta auditada y controlada. En algunos días más vamos a tener el todo el sistema operando perfectamente.

-Una pregunta que surgió en varios clientes es: ¿Por qué eligieron esta fecha para el cambio de sistema?

-Recordemos que el proyecto para el cambio informático no es de ahora, sino que empezó hace ya tres años, allá por el 2016. Tenía que ser un día 1ero de mes por una cuestión contable, para cerrar el balance del mes y migrar la información conciliada. En estos primeros días de mes hubo mucha gente en las sucursales por la semana de cobro, por las consultas lógicas y la adaptación al nuevo sistema, por tal motivo contamos con la dotación completa del personal para atender hasta el último cliente, aún después de las 12 horas de cada día.

-¿Qué otras novedades fueron introducidas por el Banco Formosa?

-Recientemente hemos reinaugurado nuestra nueva Casa Central, con ampliaciones en el edificio, con 12 cajas y 30 puestos de atención; y prontamente estaremos inaugurando la Sucursal Jubilados en la Av. Gutnisky, (donde era Casa Central), que sumarán otras 7 cajas más y 9 puestos de atención. Es decir, el Banco Formosa tiene un fuerte compromiso por mejorar la atención de manera continua y permanente. Algunas veces tenemos problemas y no esquivamos reconocer estas fallas, pero sin duda la vocación de servicio y nuestro compromiso más la voluntad de todo el equipo de trabajo son inalterables con hechos concretos que están a la vista de todos.

-En el Día del Bancario, ¿Banco Formosa cerrará sus puertas?

-Este año vamos a posponer los festejos, más allá de la importancia de este día especial. Puertas adentro el Banco Formosa seguirá trabajando a pleno para estabilizar el nuevo sistema. Mientras tanto, seguiremos con los operativos para que los cajeros automáticos estén abastecidos.