El HAC se suma a la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, realizará consultas gratuitas relacionadas con la prevención del cáncer de piel y chequeos complementarios, en el marco de la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel.

Durante esta campaña, los hospitales y centros médicos adheridos del país ofrecen atención a todos los pacientes que voluntariamente se acerquen a la consulta por lesiones de piel sospechosas.

Las consultas se realizarán del 19 al 22 de noviembre, las personas que quieran asistir deberán solicitar turnos previamente en la semana del 11 al 15, vía telefónica a través de los siguientes números 4436109/441/442, interno 282 de 08:00 a 13:00hs.

Desde el Servicio de Dermatología del nosocomio comentaron que el HAC hace 10 años viene sumándose a esta campaña, además agregaron queaproximadamente un 30% de las personas que concurren a los controles de la misma tienen cáncer de piel o lesión precancerosa y necesitan un diagnostico y tratamiento, resaltando de esta manera la importancia de este tipo de actividades y sus beneficios.

Hugo Argañaraz es una de las tantas personas que se sumaron a la esta Campaña de prevención, a continuación comentó su experiencia: “Es importante que todos se acerquen y aprovechen esta oportunidad, porque a veces uno no se da cuenta que puede tener y hay que detectarlo a tiempo. En mi caso nunca tuve ningún síntoma pero escuche la publicidad de la Campaña en la radio y acudí a la consulta para control y fue donde me descubrieron que padecía de cáncer de piel, desde entonces comenzó mi tratamiento en el HAC, donde además me operaron. Actualmente gozo de buena salud, pero regularmente acudo al hospital para control”

“Quiero agradecer a la institución y a mis médicos por la excelente atención que me brindan. Espero que las personas hayan tomando más conciencia y se acerque para realizarse los controles”, finalizo

Además, el día 20 del corriente mes en el HAC a partir de las 11 horas se realizará una charla abierta a la comunidad con el fin de brindar conocimiento sobre esta patología, sus causas, diagnostico y prevención.

El cáncer de piel es la forma más común de cáncer en los seres humanos. Detectado a tiempo, es curable en la mayoría de los casos. Las radiaciones ultravioletas tienen un efecto acumulativo y causan daños irreversibles en la estructura de la piel. Se estima que a los 18 años hemos recibido una importante cantidad de radiación UV, por lo que es fundamental evitar el daño solar desde el nacimiento.