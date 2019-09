Para Fernández Patri, control cambiario de Macri es un “manotazo de ahogado”

Compartir











El diputado nacional de Formosa Ramiro Fernández Patri tildó de “manotazo de ahogado” al control cambiario que el presidente Mauricio Macri se vio obligado a decretar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ante la emergencia económica y con el objetivo de estabilizar el precio del dólar.

“La sensación es que este Gobierno Nacional no le está encontrando la vuelta a la economía”, criticó el legislador formoseño, marcando que respecto del control de cambios impuesto “no estamos en contra porque gran parte de las operaciones que se dan en compra de dólares son de menos mil dólares y quienes operan por una cifra mayor son los grandes operadores, empresas o los bancos” señaló.

Subrayó que “el control de cambios no es algo totalmente negativo, pero lo que nosotros vemos es que se trata de un manotazo de ahogado después de haber hecho una fuga de divisas tremenda”, advirtiendo que “lo que hoy asusta es que lleguemos a un corralito para mantener el nivel de dólares”.

En ese sentido, alertó que “en un día se fueron más de $1000 millones de reservas en un país que tiene $25 mil millones, con lo cual en 25 días hábiles se pueden ir todas las reservas”.

Bicameral

Para exponer sobre las medidas que tomó el Gobierno Nacional sobre la deuda externa e interna, en particular sobre el proyecto de ley anunciado sobre la extensión voluntaria de los plazos de la deuda local, el ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, debía presentarse este miércoles ante la Comisión de Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda, lo cual fue cancelado tras una reunión en la Casa Rosada.

No sólo que el ministro no asistirá a la Bicameral, sino que además el Poder Ejecutivo no enviará, por el momento, el proyecto en cuestión al Congreso.

En ese contexto, el diputado Fernández Patri informó que “tuvimos una reunión del bloque FdV-PJ porque teníamos prevista la visita del ministro Lacunza a la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Pública, presidida por el senador José Mayans de Formosa, que finalmente han suspendido”.

Refirió que “en esa comisión le íbamos a pedir a Lacunza un informe sobre este decreto que ha sacado el presidente Macri, sobre el cual tenemos algunas dudas, objeciones y queremos hacer unos aportes, pero han suspendido esa reunión y ha quedado postergada hasta nuevo aviso”.

A su vez, reprochó que el Gobierno de Macri “que tanto defenestró todo lo que se había hecho en la gestión de Cristina Kirchner hoy termina poniendo el ese control de cambios para evitar la fuga de dólares”, apuntando que “nosotros no estamos en contra de ese control, al contrario, fuimos quienes lo defendimos porque era defender la moneda nacional, pero sí consideramos que son medidas que llegan mal, tarde y como manotazo de ahogado”.

“Realmente preocupa mucho la situación y por eso queríamos tener al ministro de Economía en la Bicameral para poder pedirle explicaciones, pero él decidió que por ahora no se va a presentar”, rechazó.